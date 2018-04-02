Президент испанской Ла Лиги посетит Россию для выступления на III Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo

11-12 апреля 2018 года на стадионе «Открытие Арена» состоится III Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений MarSpo.

Подтверждая статус главной российской площадки для общения топ-менеджеров и специалистов индустрии спортивного маркетинга и менеджмента, конференция MarSpo ежегодно собирает более 600 делегатов из России, Великобритании, США, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Казахстана.

На площадке конференции MarSpo 2018 в рамках деловой программы будут обсуждаться ключевые темы индустрии: Digital, social media и mobile в спортивном маркетинге, букмекерский рынок и российский спорт, киберспорт в России и в мире, новые возможности передачи медиаконтента, спонсорство спортивных лиг, клубов и турниров, работа с болельщиками, построение спортивного бренда и многие другие.

В этом году на конференции MarSpo ожидается сильный состав зарубежных экспертов.

1. Расширенный состав топ-менеджмента LaLiga во главе с президентом Хавьером Тебасом прибудет в Россию эксклюзивно для участия в конференции MarSpo. Сеньор Тебас даст интервью на сцене в деловой программы конференции. Кроме президента LaLiga в состав делегации войдут: директор по диджитал-стратегии LaLiga Альфредо Бермехо, директор по маркетингу и коммерции LaLiga Адольфо Бара, координатор по международным социальным медиа LaLiga Штефани Прзыбиш, директор по международной стратегии LaLiga Оскар Майо. Представители испанской лиги примут участие в дискуссионной панели «LaLiga: международная и диджитал стратегии», которая состоится 12 апреля.

2. Лука Дановаро, директор по маркетингу итальянского футбольного клуба AS Roma, в специальном интервью на сцене в рамках деловой программы конференции MarSpo поделится опытом работы клуба с болельщиками.

3. В стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и в Европе», открывающей деловую программу конференции MarSpo, примут участие Генеральный директор DKB Handball-Bundesliga (Германия) Франк Боманн и Директор по маркетингу и коммерции LaLiga (Испания) Адольфо Бара.

4. Хендрик Вебер , директор по спортивным технологиям и инновациям (DFL) Football-Bundesliga (Германия) даст интервью на сцене конференции на тему: «Бундеслига как драйвер инноваций в футболе».

5. Майк Матищак, Вице-президент по связям с общественностью по региону EMEA NBA (Великобритания) в рамках интервью на сцене расскажет участникам конференции MarSpo о международных коммуникациях NBA и их роли в продвижении главного в мире баскетбольного бренда.

6. Максим Клейман, Коммерческий директор Nielsen Sports Russia (Германия) примет участие в дискуссионной панели «Эффективность спонсорства в российском спорте. Быть или не быть?» в рамках конференции.

7. Роберт Цитцманн, Член Совета директоров самого титулованного европейского агентства по спортивному маркетингу Jung von Matt/SPORTS (Германия), выступит на конференции MarSpo с авторской презентацией «Спортивный маркетинг: подрывая устои», в рамках которой поделится лучшие кейсами агентства.

III Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo — это уникальный шанс познакомиться с мировым опытом в области спортивного маркетинга и менеджмента.