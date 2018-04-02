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Дмитрий Крикорьянц вручил Алене Филюшкиной поздравительный адрес
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Дмитрий Крикорьянц вручил Алене Филюшкиной поздравительный адрес 

Советский спорт 46 минут назад
Фото: Советский спорт
Сегодня министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц вручил мастеру спорта по легкой атлетике (спорт глухих) Алёне Филюшкиной поздравительный адрес от врио Губернатора Омской области Александра Буркова, в котором глава региона поздравляет омичку с присуждением госнаграды.
За высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в турецком Самсуне Распоряжением Президента РФ ей объявлена благодарность. Вручение самой госнаграды состоится позже.
Наставник омской легкоатлетки, заслуженный тренер России Елена Савченко, также присутствовавшая на встрече, отметила, что эта награда не менее важна для Алёны, чем вручение завоеванных медалей или званий: «Наш губернатор — серьезный человек, он уделяет внимание всем видам спорта. Тем более после Сурдлимпийских игр появился повод для подобных наград и поздравлений. Очень приятно, что он не забывает наших спортсменов».
«Алёна — целеустремленный, упорный и трудолюбивый человек, — продолжает Елена Александровна. — Сурдлимпийские игры — это вершина спорта глухих. И на них Алёна уже выиграла золотую медаль. Но я знаю, что Алёна ставит перед собой еще одну цель — она мечтает выиграть на Играх награду в личных видах — на 100 и 200 метрах. Следующий год очень напряженный — пройдут соревнования чемпионата Европы и зимнего чемпионата мира. Кроме физической подготовки, нужно подтянуть психологическую составляющую, чтобы не повторять ошибок в личных видах, а они есть».
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