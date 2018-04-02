Дмитрий Крикорьянц вручил Алене Филюшкиной поздравительный адрес

Сегодня министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц вручил мастеру спорта по легкой атлетике (спорт глухих) Алёне Филюшкиной поздравительный адрес от врио Губернатора Омской области Александра Буркова , в котором глава региона поздравляет омичку с присуждением госнаграды.

За высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в турецком Самсуне Распоряжением Президента РФ ей объявлена благодарность. Вручение самой госнаграды состоится позже.

Наставник омской легкоатлетки, заслуженный тренер России Елена Савченко , также присутствовавшая на встрече, отметила, что эта награда не менее важна для Алёны, чем вручение завоеванных медалей или званий: «Наш губернатор — серьезный человек, он уделяет внимание всем видам спорта. Тем более после Сурдлимпийских игр появился повод для подобных наград и поздравлений. Очень приятно, что он не забывает наших спортсменов».

«Алёна — целеустремленный, упорный и трудолюбивый человек, — продолжает Елена Александровна. — Сурдлимпийские игры — это вершина спорта глухих. И на них Алёна уже выиграла золотую медаль. Но я знаю, что Алёна ставит перед собой еще одну цель — она мечтает выиграть на Играх награду в личных видах — на 100 и 200 метрах. Следующий год очень напряженный — пройдут соревнования чемпионата Европы и зимнего чемпионата мира. Кроме физической подготовки, нужно подтянуть психологическую составляющую, чтобы не повторять ошибок в личных видах, а они есть».