Более 350 юных гимнасток приняли участие в первенстве городского округа Котельники

Об этом сообщила главный судья соревнований, директор центра художественной гимнастики «Виват», расположенного в Котельниках, Светлана Илюшина.

Первенство городского округа Котельники по художественной гимнастике впервые прошло в этом году. Соревнования состоялись на базе ФОК «Новое поколение — Вишняки» с 31 марта по 1 апреля. Котельники представляли воспитанницы центра «Виват».

В первенстве по художественной гимнастике городского округа Котельники приняли участие более 350 гимнасток из Москвы, Московской и Смоленской областей, Саранска, Казани, Тольятти. Городской округ Котельники представили 9 воспитанниц центра «Виват», из них 7 человек стали победителями и призерами первенства. Девочки выступали в индивидуальной программе, каждая — в своей возрастной группе. Дети выступили неплохо, но всегда есть к чему стремиться и совершенствоваться

— Светлана Илюшина.

Она добавила, что в начале мая в Котельниках состоится первенство центра художественной гимнастики «Виват». Данные соревнования будут организованы совместно с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун . Заявки от участников уже начали поступать.

С успешным выступлением на соревнованиях юных гимнасток поздравила глава Котельников Ирина Польникова

Поздравляю наших гимнасток с очередной победой. Желаю идти вперед к новым достижениям! Удачи и веры в себя. Спасибо, что прославляете наш город на соревнованиях

— Ирина Польникова.

Напомним, ранее гимнастки из Котельников завоевали призовые места открытого первенства «Звезды Олимпа» в Балашихе.