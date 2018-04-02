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Эстафета отстранений. Сегодня 25 чиновников покинут свои должности
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Эстафета отстранений. Сегодня 25 чиновников покинут свои должности 

Mirmol.ru 45 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Эстафета отстранений. Сегодня 25 чиновников покинут свои должностиСегодня, по версии эксперта, от занимаемых должностей освободят 25 дагестанских чиновников. Эстафету уже открыли.
Первым сложил свои полномочия по собственному желанию врио главы Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов. По собственному желанию также ушли со своих постов Гамзатханов Гамзатхан — заместитель министра транспорта, энергетики и связи, а также два заместителя министра образования Назира Магомедова и Хаджимурад Алиев.
Также покинули занимаемые посты несколько руководящих лиц, в связи с сокращением должности:
Магомед Османов — первый заместитель министра строительства и архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Вячеслав Бельдея — заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям.
Магомед Алиханов — заместитель министра труда и социального развития.
Роберт Алиев— заместитель министра по национальной политике.
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