Алессио Таккинарди: У «Ромы» нет шансов против «Барселоны»

Стефан Эль-Шараави: С «Барселоной» на «Камп Ноу» играть тяжело, но терять нам нечего

«У «Ромы» нет шансов против «Барселоны». Хотел бы чтобы были, ведь я поддерживаю итальянские клубы. Но сегодня «Барселона» невероятно сильна. Даже скамейка у них глубокая. Идеально было бы играть с ними в прошлом сезоне. Но сейчас их игроки голодны и способны ударить тебя в любой момент. «Роме» потребуются два идеальных матча. В одной игре шансов было бы больше, но пройти по сумме двух встреч у «Ромы» почти нет шансов. В любом случае, терять «Роме» нечего», — считает Таккинарди, которого цитирует AS.

Матч «Барселона» — «Рома» состоится завтра, 3 апреля, в Испании. Начало встречи в 21:45 мск.