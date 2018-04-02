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Алессио Таккинарди: У «Ромы» нет шансов против «Барселоны»
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Алессио Таккинарди: У «Ромы» нет шансов против «Барселоны» 

Советский спорт 42 минуты назад
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«У «Ромы» нет шансов против «Барселоны». Хотел бы чтобы были, ведь я поддерживаю итальянские клубы. Но сегодня «Барселона» невероятно сильна. Даже скамейка у них глубокая. Идеально было бы играть с ними в прошлом сезоне. Но сейчас их игроки голодны и способны ударить тебя в любой момент. «Роме» потребуются два идеальных матча. В одной игре шансов было бы больше, но пройти по сумме двух встреч у «Ромы» почти нет шансов. В любом случае, терять «Роме» нечего», — считает Таккинарди, которого цитирует AS.
Матч «Барселона» — «Рома» состоится завтра, 3 апреля, в Испании. Начало встречи в 21:45 мск.
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