Ещё
Юная жительница Дмитровского района стала финалисткой Всероссийских соревнований по шорт-треку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юная жительница Дмитровского района стала финалисткой Всероссийских соревнований по шорт-треку 

Управа района Дмитровский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На Всероссийских соревнованиях по шорт-треку «Запад» среди участников детской и младшей возрастных групп спортсменка из Дмитровского района взяла сразу две медали: золотую в эстафете и серебряную в многоборье. Любови Бушуевой 12 лет, и она уже абсолютная чемпионка Москвы по шорт-треку.
— Это не первая победа Любы, — дала свой комментарий мама спортсменки Светлана Бушуева. — Всего у нее 46 медалей, из которых 24 золотые, 18 серебряных и всего четыре бронзовые. В детстве она занималась всем на свете — и рисованием, и музыкой, и разными видами спорта. Но так получилось, что она буквально влюбилась в шорт-трек.
Теперь юную победительницу ждет чемпионат России. В данный момент она готовится к нему, посещая шесть тренировок в неделю с акцентом на общую физическую подготовку и элементы выступления. Несмотря на серебряную медаль в многоборье, спортсменка не унывает, ее кредо: «Главное — дойти до финала и там выложиться на полную». (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского отдадут собаку Мишель в добрые руки В рамках Спартакиады пенсионеров в Дмитровском проведут эстафету Команда Дмитровского района взяла главный приз окружного шахматного турнира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ45
Загитова рассказала о личной жизни
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение