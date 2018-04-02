Юная жительница Дмитровского района стала финалисткой Всероссийских соревнований по шорт-треку

На Всероссийских соревнованиях по шорт-треку «Запад» среди участников детской и младшей возрастных групп спортсменка из Дмитровского района взяла сразу две медали: золотую в эстафете и серебряную в многоборье. Любови Бушуевой 12 лет, и она уже абсолютная чемпионка Москвы по шорт-треку.

— Это не первая победа Любы, — дала свой комментарий мама спортсменки Светлана Бушуева. — Всего у нее 46 медалей, из которых 24 золотые, 18 серебряных и всего четыре бронзовые. В детстве она занималась всем на свете — и рисованием, и музыкой, и разными видами спорта. Но так получилось, что она буквально влюбилась в шорт-трек.

Теперь юную победительницу ждет чемпионат России. В данный момент она готовится к нему, посещая шесть тренировок в неделю с акцентом на общую физическую подготовку и элементы выступления. Несмотря на серебряную медаль в многоборье, спортсменка не унывает, ее кредо: «Главное — дойти до финала и там выложиться на полную». (мю)