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Никита Поршнев: Приятно слышать хорошие отзывы от Губерниева в прямом эфире
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Никита Поршнев: Приятно слышать хорошие отзывы от Губерниева в прямом эфире 

Советский спорт 32 минуты назад
Бронзовый призер чемпионата России в спринте Никита Поршнев высказался о своем настрое на домашний чемпионат России.
«Настрой простой — быстро бежать и метко стрелять, — приводит «Юграмегаспорт» слова Поршнева. — Как говорит тренер: гонка прошла, и нужно ее забыть.
Выступать у себя дома очень замечательно и в то же время — большая ответственность. Вся семья смотрит за мной, поэтому особенно приятно слышать хорошие отзывы от Дмитрия Губерниева в прямом эфире и сейчас от Александра Тихонова.
Многие задают вопросы про мой рост, я считаю его своим козырем, потому что пока все делают два шага, я делаю один. Но на самом деле я не считаю себя слишком высоким спортсменом, потому что, если взглянуть на Кубок мира, то те же самые Эберхарды или Бьорн Ферри показывали высокие результаты с большим ростом».
Отметим, что рост 22-летнего Поршнева составляет 193 сантиментра.
Во вторник у мужчин на чемпионате России в Ханты-Мансийске запланирован масс-старт.
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