Никита Поршнев: Приятно слышать хорошие отзывы от Губерниева в прямом эфире

Бронзовый призер чемпионата России в спринте Никита Поршнев высказался о своем настрое на домашний чемпионат России.

«Настрой простой — быстро бежать и метко стрелять, — приводит «Юграмегаспорт» слова Поршнева. — Как говорит тренер: гонка прошла, и нужно ее забыть.

Выступать у себя дома очень замечательно и в то же время — большая ответственность. Вся семья смотрит за мной, поэтому особенно приятно слышать хорошие отзывы от Дмитрия Губерниева в прямом эфире и сейчас от Александра Тихонова

Многие задают вопросы про мой рост, я считаю его своим козырем, потому что пока все делают два шага, я делаю один. Но на самом деле я не считаю себя слишком высоким спортсменом, потому что, если взглянуть на Кубок мира, то те же самые Эберхарды или Бьорн Ферри показывали высокие результаты с большим ростом».

Отметим, что рост 22-летнего Поршнева составляет 193 сантиментра.

Во вторник у мужчин на чемпионате России в Ханты-Мансийске запланирован масс-старт.