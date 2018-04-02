Евгений Куйвашев с тюльпанами в руках встретил инспекторов ЭКСПО 

Губернатор Свердловской области встретил инспекционную комиссию международного бюро выставок. Встречали по русской традиции хлебом и солью, а прекрасную половину из инспекции — цветами, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
Возглавляет прилетевшую делегацию посол Кореи в Дании и председатель исполнительного комитета МБВ Джал-Чуй Чой. «Всего в составе инспекционной комиссии, прибывшей на Урал, девять человек, среди которых — заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен», — проинформировали в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Делегатов встречали хлебом и солью глава региона, директор заявочного комитета России «ЭКСПО 2025» Светлана Сагайдак и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Кроме прочего, Евгений Куйвашев вручил прекрасно половине инспекционной комиссии по букету красных тюльпанов.
Впрочем, делегаты сразу принялись за работу и первым делом осмотрели инфраструктуру екатеринбургского аэропорта, где также представили макет аэропорта. Завтра инспекторам в Ельцин Центре будет презентована территория «города будущего», который появится на площади 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда в случае победы Екатеринбурга. А на следующий день комиссия МБВ совершит вертолетную экскурсию над этими местами.
5 апреля делегация отправится в Москву, где встретится с руководством страны, членами Федерального собрания РФ и лидерами политических фракций. Сопровождает инспекторов заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
По словам вице-губернатора Александра Высокинского, в Москве представители МБВ хотят увидеть поддержку федерального центра. «На основе этого сделают вывод, готовы мы или не готовы. Мы считаем, что у нас все достаточно неплохо, потому что на сегодня вся инфраструктура в принципе уже есть, но разговаривать нам нужно будет и о наследии ЭКСПО», — отметил областной чиновник в интервью URA.ru.