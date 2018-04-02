Евгений Куйвашев с тюльпанами в руках встретил инспекторов ЭКСПО

Губернатор Свердловской области встретил инспекционную комиссию международного бюро выставок. Встречали по русской традиции хлебом и солью, а прекрасную половину из инспекции — цветами, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Возглавляет прилетевшую делегацию посол Кореи в Дании и председатель исполнительного комитета МБВ Джал-Чуй Чой. «Всего в составе инспекционной комиссии, прибывшей на Урал, девять человек, среди которых — заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен», — проинформировали в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Впрочем, делегаты сразу принялись за работу и первым делом осмотрели инфраструктуру екатеринбургского аэропорта, где также представили макет аэропорта. Завтра инспекторам в Ельцин Центре будет презентована территория «города будущего», который появится на площади 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда в случае победы Екатеринбурга. А на следующий день комиссия МБВ совершит вертолетную экскурсию над этими местами.

Аркадий Дворкович. 5 апреля делегация отправится в Москву, где встретится с руководством страны, членами Федерального собрания РФ и лидерами политических фракций. Сопровождает инспекторов заместитель председателя правительства РФ