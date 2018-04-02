Инженер Курской АЭС Роман Кузиков получил «Хрустальный атом» на телеигре «Что? Где? Когда?»

Это произошло поздно вечером 25 марта в прямом эфире популярной программы Первого канала. Команда корпорации «Росатом» (капитан — Константин Рудер) вернулась в игру после полуторагодичного перерыва, связанного с дисквалификацией из-за неудачного выступления в позапрошлом сезоне. И наш земляк, поначалу незаметный, «выстрелил» в ключевых моментах игры и двумя своими правильными ответами принёс победу знатокам.

При счёте 3:3 в седьмом раунде волчок выбрал вопрос телезрительницы Юлии Бачуриной из Москвы. Распорядитель вынес из-за кулис четыре советские денежные купюры номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей, и ведущий Борис Крюк попросил через одну минуту ответить, какой процесс эти купюры помогали запомнить студентам определённых вузов. После обсуждения капитан отдал ответ Роману Кузикову, и курянин озвучил свою версию, оказавшуюся правильной: цвета этих купюр отражают стадии заживления синяка — сначала красный, потом синий, зелёный и, наконец, жёлтый.

Счёт стал 4:3 в пользу знатоков, и в следующем восьмом раунде волчок указал на вопрос Виктории Масловой из Дзержинска Нижегородской области о картине известного художника Гюстава Курбе , написанной им в 1844 году и названной «Отдых на природе». Но спустя некоторый период, во время которого в жизни художника произошло некоторое событие, Курбе переписал картину и новый вариант назвал " Раненый". Знатокам вынесли репродукцию этого второго варианта картины и спросили, в чем отличие его от первого. Уже на первых секундах обсуждения Роман Кузиков предложил версию, что художник, возможно, развёлся с женой, а на картине «Отдых на природе» рядом с героем была женщина. Но капитан отдал ответ другому знатоку Никите Баринову , который сказал, что на первом варианте картины у героя на пальце было кольцо, а на втором кольца нет. Но правильной оказалась именно версия курянина, и счёт снова сравнялся — 4:4.

А при счёте 5:5 в последнем 11-м раунде команде выпал вопрос Кристиана Филиппова из Санкт-Петербурга. Ведущий продиктовал восемь слов и сообщил, что недавно они использовались во время одного мероприятия, проходившего в Москве. У знатоков спросили, что же это было за событие. В ходе минуты обсуждения Роман Кузиков догадался, что речь шла о шахматном турнире, а буквенное обозначение вертикалей шахматной доски, посчитал он, заменялось словами, начинающимися на эти буквы, чтобы зрители лучше слышали ходы. Это и ответил Роман от имени команды. Но оказалось, что ответ был верным лишь отчасти: действительно, это происходило на шахматном турнире, но не обычном, а среди слабовидящих, и для них так озвучивали ходы участников специальными словами на немецком языке. А поскольку это был вопрос, решавший как результат игры, так и судьбу команды, ведущий Борис Крюк начал советоваться с присутствовавшими в зале защитниками интересов знатоков и телезрителей, как поступить в этой ситуации, когда команда докопалась по сути лишь до части ответа. И здесь во многом решающим стало мнение бывшего хранителя традиций телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» известного юриста Михаила Барщевского, который отметил, что раз ведущий, приняв ответ Романа, не стал задавать ему дополнительных уточняющих вопросов, то ответ можно засчитать как правильный. Борис Крюк присудил очко знатокам, и они выиграли игру со счётом 6:5, получив право продолжить выступления в сезоне. А Роману Кузикову был вручён традиционный приз корпорации «Росатом» «Хрустальный атом», который присуждается лучшему знатоку в каждой игре. И выбор его обладателя на этот раз, заметим, был совершенно очевидным.

Олег Столбецов