Куряне первыми в России получили разряды по компьютерному спорту 

В соревнованиях приняли участие 310 участников из 37 учебных заведений
24 марта в Курске прошли соревнования открытого чемпионата города Курска по компьютерному спорту среди школьников в дисциплине «Соревновательная головоломка» Hearthstone. Стоит отметить, что это первые официальные соревнования в России, по результатам которых присвоены спортивные разряды по компьютерному спорту. За 1 и 2 место ребята получили II разряд, 3 и 4 место — III спортивный разряд.
По итогам борьбы места распределились следующим образом:
1 место — Корочанский Павел (ОБОУ «Лицей — интернат посёлка им. Маршала Жукова»);
2 место — Воробьев Максим (МБОУ «СОШ №42»);
3 место — Туров Дмитрий (ОБОУ «Лицей — интернат посёлка им. Маршала Жукова»);
4 место — Багров Андрей (МБОУ «СОШ №20»).