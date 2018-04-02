Ещё
Куряне первыми в России получили разряды по компьютерному спорту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куряне первыми в России получили разряды по компьютерному спорту 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В соревнованиях приняли участие 310 участников из 37 учебных заведений
24 марта в Курске прошли соревнования открытого чемпионата города Курска по компьютерному спорту среди школьников в дисциплине «Соревновательная головоломка» Hearthstone. Стоит отметить, что это первые официальные соревнования в России, по результатам которых присвоены спортивные разряды по компьютерному спорту. За 1 и 2 место ребята получили II разряд, 3 и 4 место — III спортивный разряд.
По итогам борьбы места распределились следующим образом:
1 место — Корочанский Павел (ОБОУ «Лицей — интернат посёлка им. Маршала Жукова»);
2 место — Воробьев Максим (МБОУ «СОШ №42»);
3 место — Туров Дмитрий (ОБОУ «Лицей — интернат посёлка им. Маршала Жукова»);
4 место — Багров Андрей (МБОУ «СОШ №20»).
Курские известия: последние новости
В Курской области прошли соревнования по хоккею Курская «Инвента-Фарм» дважды уступила дома «Спартаку-2» из Ногинска Юные куряне соревновались в спидкубинге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
«Краснодар» уволил тренера
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение