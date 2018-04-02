Куряне первыми в России получили разряды по компьютерному спорту

В соревнованиях приняли участие 310 участников из 37 учебных заведений

24 марта в Курске прошли соревнования открытого чемпионата города Курска по компьютерному спорту среди школьников в дисциплине «Соревновательная головоломка» Hearthstone. Стоит отметить, что это первые официальные соревнования в России, по результатам которых присвоены спортивные разряды по компьютерному спорту. За 1 и 2 место ребята получили II разряд, 3 и 4 место — III спортивный разряд.

По итогам борьбы места распределились следующим образом:

1 место — Корочанский Павел (ОБОУ «Лицей — интернат посёлка им. Маршала Жукова»);

3 место — Туров Дмитрий (ОБОУ «Лицей — интернат посёлка им. Маршала Жукова»);

4 место — Багров Андрей (МБОУ «СОШ №20»).