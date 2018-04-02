«Краснодар» уволил Игоря Шалимова. Теперь Олег Фоменко или Мурад Мусаев?

Главная новость дня — перестановки в тренерском штабе «Краснодара».

Тема увольнения Шалимова активно обсуждалась по ходу этого сезона. Особенно после неудачного периода в сентябре-октябре, когда «Краснодар» потерпел 5 поражений подряд: 4 матча в РФПЛ и 1 в Кубке России. Одной из ключевых причин поражений стала травма Смолова. Показательно, что незадолго до этого, «Краснодар» выдал лучший старт чемпионата в истории клуба. И тогда Смолов был в строю.

В непростой ситуации руководство клуба оставило Шалимова на своем посту. «Краснодар» преодолел спад и зимний перерыв провел на четвертой строчке в таблице — в одном очке от второй! При этом «Краснодару» много не везло. Команда Шалимова чаще любого другого соперника била в штанги/перекладины в этом сезоне — 9 раз. Вчера «Краснодар» в третий раз подряд не смог выиграть в чемпионате (соперники — «Динамо», «Уфа» и «Анжи»). Этого оказалось достаточно, чтобы тренер был отправлен н в отставку.

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Кто возглавит «Кранодар»?

Информация противоречивая. Одни источники сообщают, что команду возглавит Олег Фоменко . Он входил в штаб всех последних тренеров «Краснодара» — Шалимова, Кононова, Муслина и Ташуева. Согласно другим источникам назначен будет Мурад Мусаев — старший тренер молодежной команды. Точный ответ пока не знают даже футболисты «Краснодара», которые спрашивают друг у друга, есть ли новости по тренеру. Ожидается, что решение объявят завтра во вторник.

Кто такой Фоменко?

Человек, который играл в футбол до 2009 года (среди известных команд: «Амкар», «Урал» , «Спартак-Нальчик»). Лучший футболист пермского края 2000 года. В командах у него было прозвище Чеченец, потому что родом из Грозного. Хотя у Фоменко мать — мордовка, а отец — русский. в «Краснодаре». Фоменко работал с 2010 года. В «Краснодаре» отзываются о Фоменко как о старшем брате или армейском старшине. Спокойный и отличный человек, наладивший теплые отношения со всеми в клубе. Именно он часто занимается с игроками во время их индивидуального восстановления после травм.

Кто такой Мусаев?

Согласно одному из наших источников Мусаев возглавит команду до конца сезона. Собеседники «Чемпионата» близкие к клубу утверждают, что у Мусаева больше тренерского мастерства. Даже несмотря на то, что он руководит молодежной командой. Вместе со своими парнями он привез мадридский «Реал» в Краснодар, собрав на игре с испанцами 32,5 тысячи зрителей.

Имеют ли право Мусаев и Фоменко тренировать «Краснодар»?

Чтобы возглавлять команду РФПЛ необходимо обладать лицензией категории PRO. У Фоменко она есть, и он имеет все основания на назначение. Об этом рассказал глава Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андрей Панковым.

А вот у Мусаева эта лицензия отсутствует. Это значит, что он лишь временно сможет возглавлять «Краснодар», но спустя несколько недель клуб будет обязан представить другого специалиста, который будет находится на скамейке запасных и ходить на пресс-конференции. Возможно, именно из-за этого «Краснодар» не объявил имя преемника одновременно с увольнением Шалимова.

Какая реакция у игроков «Краснодара»?