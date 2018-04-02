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Чудо в Лондоне. Афиша матча «Арсенал» — ЦСКА и другие тексты свежего «ССФ»
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Чудо в Лондоне. Афиша матча «Арсенал» — ЦСКА и другие тексты свежего «ССФ» 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
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Евгений Алдонин: Если бы мы еще и в Лонодне победили, Венгер вообще сошел бы с ума!
Накануне первого матча ЦСКА с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы «ССФ» побеседовал с Евгением Алдониным, который играл против лондонцев 12 лет назад. Тогда на групповом этапе Лиги чемпионов армейцы, победив дома (1:0), выстояли в гостях, добившись сенсационной нулевой ничьей.
В игнор! Кого еще, кроме Игоря Денисова, не замечали тренеры нашей сборной
Игорю Денисову, едва ли не лучшему опорнику РФПЛ, закрыт путь в сборную России. Виной тому давний конфликт с главным тренером Станиславом Черчесовым. «ССФ» вспомнил, кого еще из футболистов, ярко сверкавших на клубном уровне, не хотели замечать в национальной команде.
Дмитрий Скопинцев: «Спартак» звал, но всему свое время»
Один из самых перспективных российских футболистов Дмитрий Скопинцев завоевывает премьер-лигу, регулярно играя за «Ростов» при Валерии Карпине. «ССФ» встретился с молодым дарованием и поговорил с ним про уход из «Динамо», дружбу с Аршавиным и мечту всей жизни.
Антуан Гризманн: Я приеду в Россию в самом лучшем состоянии
Он неважно начал сезон, но разыгрался и уверен, что на ЧМ-2018 будет в порядке. Так и заявил в интервью L’Equipe: «На поле вы увидите все того же улыбающегося Антуана Гризманна.
Лето у »Манчестер Юнайтед» будет жарким!
Вылет из Лиги чемпионов, пятый год без золота и тотальное усиление злейшего врага привели к урагану слухов вокруг «МЮ». Великий и ужасный Жозе Моуриньо за два сезона не смог выиграть с «Юнайтед» чемпионство, чего в других клубах с ним не случалось. Как же изменится команда ближайшим летом?
Серия А: Интрига «Аль Денте»
Как только «Ювентус» взбирается на первую строчку таблицы, турнирная интрига обычно переходит из фазы «аль денте» в состояние «вкус на любителя». Но в этом сезоне она еще не «переварилась», считает наш автор Андрей Мурник.
«Карпин жесток, но справедлив»
Год назад в России стартовало реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?». «ССФ» пообщался с одним из участников проекта, полузащитником шведского клуба «Ассирийска Йёнчёпинг» Кириллом Лаптевым.
Имя, сестра, имя!
«Спартак» — эксклюзивный клуб. Он назван в честь конкретного человека, чье существование документально подтверждено. Много вы вспомните подобных примеров?
ЧМ-1982: Бенефис Росси, срыв Марадоны
«ССФ» продолжает фоторассказ о чемпионатах мира. Испанское первенство 1982 года — триумф «скуадры адзурры», дебют Марадоны, осечка непобедимых бразильцев
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