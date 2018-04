Стартовый матч «Янкиз» в MLB перенесен из-за снегопада в Нью-Йорке (фото)

Как сообщает официальный твиттер клуба, матч перенесен из-за плохой погоды — сегодня в Нью-Йорке выпал снег. Игра состоится завтра.

Отметим, что это стартовый матч для команд в новом сезоне.

The Yankees home opener has been postponed https://t.co/lCA26x5jSC pic.twitter.com/Falnb8RaUI