Футболистки Сосенского выиграли всероссийские соревнования

Спортсменки из школы №2070 поселения Сосенское 30 марта победили в финале 13 сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».

— В финале поучаствовали девушки в возрастной категории 2000-2001 годов рождения. Футболистки победили своих соперниц из Псковского педагогического комплекса. Девушки показали красивую игру и в результате стали лидерами поединка, — отметил преподаватель физической культуры школы №2070 Александр Белкин.

Добавим, что футболистку команды образовательного комплекса Елизавету Сенникову признали лучшим вратарем 13 сезона.