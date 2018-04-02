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В Ивановской области прошел «Фестиваль активного зимнего отдыха»
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В Ивановской области прошел «Фестиваль активного зимнего отдыха» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Фестиваль активного зимнего отдыха», приуроченный к 100-летию города Фурманов, прошел в минувшую субботу, 31 марта. Мероприятие прошло под девизом: «Фурманов — территория спорта!». Участниками и гостями фестиваля стали более 1000 жителей Ивановской области.
Главным спортивным событием фестиваля стал первый Открытый Кубок Содружества клубов Ивановской области по зимнему плаванию «МОРОZКО SWIMMING WINTER CUP». В нем приняли участие около 100 спортсменов ЦФО. Среди них неоднократные Чемпионы мира по зимнему плаванию: Мария Людвова и Василий Мосин.
В рамках фестиваля прошли соревнования по лыжным гонкам среди школьников Фурмановского муниципального района. Лучшие результаты показали учащиеся общеобразовательной школы № 1. Для любителей футбола был организован турнир по мини-футболу на снегу «Снежный мяч». Соревнования проводились среди дворовых команд города Фурманова.
Отметим, в рамках торжественной церемонии открытия Фестиваля вручили жителям Фурмановского муниципального района золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди них оказался временно исполняющий полномочия Фурмановского муниципального района Роман Соловьев. Кроме того, благодарность главы района за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского района была вручена руководителю Ивановской областной общественной организации СТК «Сталкер» Владиславу Людвову.
На специальной площадке были организованы показательные выступления и мастер-классы по силовому экстриму, гиревому спорту, от Федерации ездового спорта города Иваново в фестивале приняли участие северо-ездовые собаки «Хаски из сказки».
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