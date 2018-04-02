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Керченские школьники показали как обеспечить безопасность на дороге
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Керченские школьники показали как обеспечить безопасность на дороге 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Центре детского юношеского творчества города Керчи традиционно прошел муниципальный этап Республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, в муниципальном этапе конкурса приняли участие команды юных инспекторов движения 15 общеобразовательных учреждений города. По результатам общекомандных соревнований победителями муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо» признана команда школы №5. Теперь ребятам предстоит представить город-герой Керчь на Республиканском этапе конкурса.
«Желаем ребятам успехов в соревновании и достойного выступления!», — добавил мэр Керчи.
Мероприятие организовано Министерством внутренних дел РФ совместно с Министерством образования и науки России и проходит во всех регионах нашей страны, в том числе и в Крыму. Основная цель конкурса — воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности, дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних, формирование у детей культуры здорового образа жизни, а также закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения.
Ранее Сергей Бороздин сообщил о решении проблем с пробками в Керчи посредством строительства путепровода через Шоссе Героев Сталинграда. Строительство начнется уже в 2019 году, сейчас проект на этапе проектирования.
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