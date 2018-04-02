«Шарлотт Хорнетс» официально предложил работу бывшему генменеджеру «Лейкерс»

Руководство «Шарлотт Хорнетс» не намерено продлевать сотрудничество с нынешним генеральным менеджером команды Ричем Чо, контракт с которым у клуба истекает по завершении текущего сезона. Чо занимает должность генерального менеджера «Шарлотт» с 2011 года. За это время команда только дважды квалифицировалась в плей-офф и оба раза покидала его после первого раунда.