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«Шарлотт Хорнетс» официально предложил работу бывшему генменеджеру «Лейкерс»
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«Шарлотт Хорнетс» официально предложил работу бывшему генменеджеру «Лейкерс» 

Чемпионат.com 55 минут назад
Руководство «Шарлотт Хорнетс» не намерено продлевать сотрудничество с нынешним генеральным менеджером команды Ричем Чо, контракт с которым у клуба истекает по завершении текущего сезона. Чо занимает должность генерального менеджера «Шарлотт» с 2011 года. За это время команда только дважды квалифицировалась в плей-офф и оба раза покидала его после первого раунда.
Владелец клуба Майкл Джордан заинтересован в услугах бывшего генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Митча Капчака, уволенного из калифорнийского клуба в феврале 2017 года. По информации The New York Post, Капчак уже получил официальное предложение от «Шарлотт» и, как предполагает пресса, в ближайшее время ответит согласием.
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