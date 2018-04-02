Теннисисты российской сборной провели показательную игру под открытом небом

В понедельник, 2 апреля, на парковке парка «Музеон» состоялся показательный матч мужской сборной России по большому теннису.

Акция — она прошла при поддержке нескольких транспортных ведомств столицы — символизирует готовность столичной инфраструктуры к проведению крупных спортивных мероприятий.

Евгений Донской. На асфальт нанесена разметка -белым цветом обозначены границы с полями импровизированного теннисного корта. По размерам — он в несколько раз меньше того, на котором обычно играют спортсмены. На корт с видом на Крымский мост с одной стороны и Центральной дом художника с другой, вышли теннисисты российской сборной — Даниил Медведев

Предложение оторваться от тренировок спортсмены единогласно поддержали. Не смутило их ни асфальтовое покрытие, ни то, что придётся играть под открытом небом.

— Наши ребята смогут сыграть на любом корте, показав хороший теннис, — заверил главный тренер мужской сборной России по большому теннису Игорь Куницын

Прохладная погода и асфальтовое покрытие действительно наших спортсменов не смутили. В легких спортивных костюмах Даниил Медведев и Евгений Донской вышли друг против друга на корт.

-Можно сильнее, -комментирует силу удара Евгений Донской своему «сопернику».

После такого призыва, мяч сразу же оказывается за пределами корта. На память в качестве трофея его забрал один болельщиков. Вокруг корта их собралось более полусотни.

После короткой партии к нашим спортсменам присоединились тренеры — Игорь Куницын и Игорь Андреев , назначенный сегодня капитаном женской сборной России по теннису. В парном разряде они сыграли ещё одну партию.

Компанию профессионалам смогли составить и маленькие гости спортивной игры. Среди них — 8-летний Артемий Ротавчиков. Мальчик занимается большим теннисом с трёх лет и пропустить такую игру просто не мог. Пришёл с собственной ракеткой и в компании мамы, которая сопровождает его на все тренировки.

-На асфальте играть гораздо легче, чем на корте, — делится впечатлениями Артемий. -Только холодно очень.

За игру с титулованными спортсменами ему вручили памятный мяч с автографами и билеты на Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование по теннису. Матчи между мужскими сборными России и Австрии пройдут 6-7 апреля на малой спортивной арене «Лужники». Команды поборются за выход в плей-офф Мировой группы.

По словам директора государственного унитарного предприятия «МосгортрансНИИпроект» Александра Полякова, смысл этой акции — показать готовность транспортной инфраструктуры города к проведению любых крупных спортивных соревнований. В их числе матчи Кубка Дэвиса и Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет этим летом.

Уже разработан план управления перевозками, включая организацию шаттлов от аэропортов до стадионов, которыми смогут воспользоваться болельщики.

-В городе активно развивается транспортная инфраструктура, и, в частности, мы находимся на парковке, которую проектировал наш институт, — обратил внимание Александр Поляков , назвав это символом единства спорта и транспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Юрьев , глава Центра организации дорожного движения Москвы:

-В транспортном комплексе Москвы работает много спортивных людей, тех, кто ведёт здоровый образ жизни, поддерживает безопасность на дорогах. Это мероприятие показывает, что все мы поддерживаем спорт и желаем нашим спортсменам победы, как 6-7 апреля на матчах кубка Дэвиса, так и в последующие дни.