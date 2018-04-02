В парламенте Словакии заинтересовались финансовыми нарушениями президента

В парламенте Словакии заинтересовались финансовыми нарушениями президента страны Андрея Киски , допущенными 4 года назад в ходе президентской избирательной кампании, сообщило местное информагентство СИТА.

Заявление о финансовых злоупотреблениях подала непарламентская партия «Новый парламент» и её лидер Йозеф Бегил, который участвовал в президентских выборах в 2014 году, заняв четвёртое место. Он утверждает, что на предвыборную кампанию Киски фирма KTAG тайком израсходовала более 136 тысяч евро. Лидер партии требует, чтобы профильный парламентский комитет расследовал это дело.

«В случае, если президент не объяснит возникшие подозрения в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний, то он не может выполнять функции главы государства, поскольку теряет доверие избирателей и свой авторитет», — подчеркнул Бегил, в прошлом активист ведущей в коалиции партии «Смер» («Курс — Социальная демократия» — прим. ред.).

Заседание профильного парламентского комитета назначено на среду. В случае подтверждения информации о злоупотреблениях, парламент может поставить вопрос о недоверии президенту.

Из биографии Киски следует, что после окончания словацкого вуза он эмигрировал в США, затем вернулся в республику и занялся бизнесом. На президентских выборах 2014 года он выдвинул свою кандидатуру как независимый кандидат.

В первом туре выборов, состоявшемся 15 марта 2014 года, в котором приняли участие 14 кандидатов, Киска набрал 24% голосов и занял второе место после лидера партии «Смер» Роберта Фицо . Пройдя во второй тур, он одержал победу, набрав 59,4% голосов.