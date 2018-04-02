Избежит ли «Краснодар» участи «Спартака»-2014? Изучаем статистику

В одном ряду с Бесковым и Спаллетти

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку чуть более чем за два месяца до завершения сезона. Досаду руководства «горожан», потерявших очередные «свои» очки в матче с «Анжи» (1:1), понять можно, однако вот вам факт — с момента образования премьер-лиги в 2001 году этот ход приносил командам результат всего трижды против 13 негативных исходов (еще семь раз зафиксирована «ничья»). Парадокс заключается в том, что в 90-е «шоковая терапия» работала практически безотказно — семь положительных примеров против одного отрицательного.

Если смотреть статистику по сезонам, можно разделить их на две условные группы — до 2001 года включительно и после. В первой группе девять команд, которые после смены тренера в сумме поднялись на 10 строчек в турнирной таблице; во второй — 22 команды, потерявшие на всех 20 пунктов. Необъяснимо, но факт.

Чаще других к радикальным перестановкам в конце сезона прибегало руководство московского «Динамо» — четырежды наставники бело-голубых покидали команду, совсем немного не успев завершить начатое: Валерий Газзаев в 1993 году, Константин Бесков в 1995-м, Дан Петреску в сезоне-2013/14 и Андрей Кобелев два года спустя. Если в двух первых случаях уход наставника шел на пользу москвичам, и они даже повышали итоговое место в турнирной таблице, то отставка Кобелева привела к историческому вылету из РФПЛ.

Отставки, о которых пожалели все Выбрать самую яркую историю успеха после потери наставника довольно сложно, поскольку для рывка на финальном отрезке командам зачастую банально не хватало времени, а вот три истории провалов выделяются.

В 2004 году «Алания» под руководством неведомо зачем приглашенного французского специалиста Ролана Курбиса играла отвратительно, сделав нормой пяти-шестиматчевые беспобедные серии, но что удивительно — убрали специалиста не после 1:5 в Раменском в ходе очередной подобной серии, а спустя неделю — после домашней победы над «Шинником» (2:1). Растолкав конкурентов локтями, владикавказцы после этой виктории забрались аж на 10-е место, но Курбис все равно был отправлен в отставку. В трех последних турах футболисты «Алании» под руководством Юрия Секинаева потерпели три поражения и не вылетели только потому, что опередили «Кубань» по количеству побед.

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«Динамо» спустя 12 лет повезло значительно меньше. Второй приход Андрея Кобелева в качестве главного тренера получился куда менее успешным. К моменту отставки за те же три тура до конца его команда располагалась на 12 месте, имея пять (!) очков преимущества над «Кубанью» и шесть (!) — над «Анжи», которых в итоге благодушно пропустила. Возможно, руководство клуба не совладало с эмоциями после 0:3 от «Спартака» , тем не менее, ошибочность этого решения очевидна. Проиграв под руководством Сергея Чикишева «Ростову» (1:3), «Кубани» (0:1) и «Зениту» (0:3), «Динамо» впервые в истории покинуло элитный дивизион.

Нельзя не упомянуть и отставку Славолюба Муслина в 2006-м. «Локомотив» за семь туров до конца шел первым (!), но после неожиданного домашнего поражения от «Москвы» (0:1) последовали столь же неожиданные и несвоевременные оргвыводы. Не знакомый с командой Олег Долматов сходу подхватить выпавшее из рук товарища знамя не сумел и финишировал с «железнодорожниками» только третьими, аж в пяти очках от второй лигочемпионской строчки.

Также не дотянул несколько туров до конца сезона и Валерий Карпин в 2014 году. После невнятного старта весенней части сезона, включившего вошедшее уже в анналы истории поражение в Кубке России от «Тосно» (0:1), аналогичный результат в Грозном и домашние 2:2 с «Анжи», Карпин был отправлен в отставку. А ведь «Спартак» шел третьим и отставал от лидировавшего «Зенита» всего на четыре очка! Под руководством сменившего Карпина Николая Гунько красно-белые потерпели пять поражений в девяти матчах и опустились на шестое место, лишившись таким образом билета даже в Лигу Европы.

Последний пример особенно актуален для «Краснодара» именно в свете борьбы за еврокубки. И даже не потому, что к отставке тренера «новой волны» привела домашняя ничья с махачкалинцами. А потому, что с учетом календаря «горожан» (впереди «Зенит», «Арсенал», ЦСКА, «Локомотив», «СКА-Хабаровск» и «Рубин») семь очков преимущества над «Уфой» совсем не кажутся гарантией успеха. Кроме того, если задача-максимум на оставшуюся часть сезона — удержать пятую позицию, зачем вообще надо было увольнять Шалимова?

ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ ЗА ТРИ И МЕНЕЕ МЕСЯЦЕВ ДО КОНЦА СЕЗОНА*

Сезон

Тренер

Клуб

Туров сыграно

Место к моменту отставки

Итоговое место

+/—

1993

Алания

25 8 6 +2 Валерий Газзаев

Динамо

25 4 3 +1 1994

Виктор Шишкин

Урал

22 6 5 +1 1995

Константин Бесков

Динамо

23 6 4 +2 Олег Долматов

Черноморец

24 12 11 +1 1996

Валерий Четверик

КАМАЗ

23 15 14 +1 1997

Арсен Найденов

Жемчужина

23 12 14 -2 1998

Анатолий Бышовец

Зенит

25 7 5 +2 2001

ЦСКА

26 8 7 +1 2002

Уралан

20 12 13 -1 2003

Сатурн

25 6 7 -1 2004

Роллан Курбис

Алания

Сатурн

22 9 7 +2 Невио Скала

Спартак

21 8 8 —

2005

Ваит Талгаев

Терек

27 15 16 -1 2006

Локомотив

Торпедо

20 15 15 —

2007

Химки

Крылья Советов

20 12 13 -1 2008

Луч-Энергия

24 14 16 -2 2009

Леонид Слуцкий

Крылья Советов

24 10 10 —

Терек

Химки

22 16 16 —

Артур Зико

ЦСКА

Амкар

20 13 13 —

2013/14 Дан Петреску

Динамо

24 4 4 —

Волга

22 14 15 -1 Валерий Карпин

Спартак

21 3 6 -3 Лучано Спаллетти

Зенит

20 2 2 —

2015/16 Андрей Кобелев

Динамо

Мордовия

22 15 16 -1 * — без учета специалистов, принявших команду по ходу сезона.