Избежит ли «Краснодар» участи «Спартака»-2014? Изучаем статистику 

В одном ряду с Бесковым и Спаллетти
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку чуть более чем за два месяца до завершения сезона. Досаду руководства «горожан», потерявших очередные «свои» очки в матче с «Анжи» (1:1), понять можно, однако вот вам факт — с момента образования премьер-лиги в 2001 году этот ход приносил командам результат всего трижды против 13 негативных исходов (еще семь раз зафиксирована «ничья»). Парадокс заключается в том, что в 90-е «шоковая терапия» работала практически безотказно — семь положительных примеров против одного отрицательного.
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Если смотреть статистику по сезонам, можно разделить их на две условные группы — до 2001 года включительно и после. В первой группе девять команд, которые после смены тренера в сумме поднялись на 10 строчек в турнирной таблице; во второй — 22 команды, потерявшие на всех 20 пунктов. Необъяснимо, но факт.
В истории современной России тренеры покидали команды, так и не завершив сезон, многократно. Этой участи не избежали даже такие известные специалисты, как Валерий Газзаев, Анатолий Бышовец, Леонид Слуцкий, Лучано Спаллетти и даже Константин Бесков. У каждого из них были свои причины. Например, Бышовец отправился тренировать сборную, а Слуцкий — ЦСКА.
Чаще других к радикальным перестановкам в конце сезона прибегало руководство московского «Динамо» — четырежды наставники бело-голубых покидали команду, совсем немного не успев завершить начатое: Валерий Газзаев в 1993 году, Константин Бесков в 1995-м, Дан Петреску в сезоне-2013/14 и Андрей Кобелев два года спустя. Если в двух первых случаях уход наставника шел на пользу москвичам, и они даже повышали итоговое место в турнирной таблице, то отставка Кобелева привела к историческому вылету из РФПЛ.
Отставки, о которых пожалели все Выбрать самую яркую историю успеха после потери наставника довольно сложно, поскольку для рывка на финальном отрезке командам зачастую банально не хватало времени, а вот три истории провалов выделяются.
В 2004 году «Алания» под руководством неведомо зачем приглашенного французского специалиста Ролана Курбиса играла отвратительно, сделав нормой пяти-шестиматчевые беспобедные серии, но что удивительно — убрали специалиста не после 1:5 в Раменском в ходе очередной подобной серии, а спустя неделю — после домашней победы над «Шинником» (2:1). Растолкав конкурентов локтями, владикавказцы после этой виктории забрались аж на 10-е место, но Курбис все равно был отправлен в отставку. В трех последних турах футболисты «Алании» под руководством Юрия Секинаева потерпели три поражения и не вылетели только потому, что опередили «Кубань» по количеству побед.
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«Динамо» спустя 12 лет повезло значительно меньше. Второй приход Андрея Кобелева в качестве главного тренера получился куда менее успешным. К моменту отставки за те же три тура до конца его команда располагалась на 12 месте, имея пять (!) очков преимущества над «Кубанью» и шесть (!) — над «Анжи», которых в итоге благодушно пропустила. Возможно, руководство клуба не совладало с эмоциями после 0:3 от «Спартака», тем не менее, ошибочность этого решения очевидна. Проиграв под руководством Сергея Чикишева «Ростову» (1:3), «Кубани» (0:1) и «Зениту» (0:3), «Динамо» впервые в истории покинуло элитный дивизион.
Нельзя не упомянуть и отставку Славолюба Муслина в 2006-м. «Локомотив» за семь туров до конца шел первым (!), но после неожиданного домашнего поражения от «Москвы» (0:1) последовали столь же неожиданные и несвоевременные оргвыводы. Не знакомый с командой Олег Долматов сходу подхватить выпавшее из рук товарища знамя не сумел и финишировал с «железнодорожниками» только третьими, аж в пяти очках от второй лигочемпионской строчки.
Также не дотянул несколько туров до конца сезона и Валерий Карпин в 2014 году. После невнятного старта весенней части сезона, включившего вошедшее уже в анналы истории поражение в Кубке России от «Тосно» (0:1), аналогичный результат в Грозном и домашние 2:2 с «Анжи», Карпин был отправлен в отставку. А ведь «Спартак» шел третьим и отставал от лидировавшего «Зенита» всего на четыре очка! Под руководством сменившего Карпина Николая Гунько красно-белые потерпели пять поражений в девяти матчах и опустились на шестое место, лишившись таким образом билета даже в Лигу Европы.
Последний пример особенно актуален для «Краснодара» именно в свете борьбы за еврокубки. И даже не потому, что к отставке тренера «новой волны» привела домашняя ничья с махачкалинцами. А потому, что с учетом календаря «горожан» (впереди «Зенит», «Арсенал», ЦСКА, «Локомотив», «СКА-Хабаровск» и «Рубин») семь очков преимущества над «Уфой» совсем не кажутся гарантией успеха. Кроме того, если задача-максимум на оставшуюся часть сезона — удержать пятую позицию, зачем вообще надо было увольнять Шалимова?
ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ ЗА ТРИ И МЕНЕЕ МЕСЯЦЕВ ДО КОНЦА СЕЗОНА*
Сезон
Тренер
Клуб
Туров сыграно
Место к моменту отставки
Итоговое место
+/—
1993
Алания
25 8 6 +2 Валерий Газзаев
Динамо
25 4 3 +1 1994
Виктор Шишкин
Урал
22 6 5 +1 1995
Константин Бесков
Динамо
23 6 4 +2 Олег Долматов
Черноморец
24 12 11 +1 1996
Валерий Четверик
КАМАЗ
23 15 14 +1 1997
Арсен Найденов
Жемчужина
23 12 14 -2 1998
Анатолий Бышовец
Зенит
25 7 5 +2 2001
ЦСКА
26 8 7 +1 2002
Уралан
20 12 13 -1 2003
Сатурн
25 6 7 -1 2004
Роллан Курбис
Алания
27 10 14 -4 Борис Игнатьев
Сатурн
22 9 7 +2 Невио Скала
Спартак
21 8 8 —
2005
Ваит Талгаев
Терек
27 15 16 -1 2006
Локомотив
23 1 3 -2 Сергей Петренко
Торпедо
20 15 15 —
2007
Химки
23 11 9 +2 Сергей Оборин
Крылья Советов
20 12 13 -1 2008
Луч-Энергия
24 14 16 -2 2009
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
24 10 10 —
Терек
25 9 12 -3 Константин Сарсания
Химки
22 16 16 —
Артур Зико
ЦСКА
20 4 5 -1 Димитар Димитров
Амкар
20 13 13 —
2013/14 Дан Петреску
Динамо
24 4 4 —
Волга
22 14 15 -1 Валерий Карпин
Спартак
21 3 6 -3 Лучано Спаллетти
Зенит
20 2 2 —
2015/16 Андрей Кобелев
Динамо
27 12 15 -3 Андрей Гордеев
Мордовия
22 15 16 -1 * — без учета специалистов, принявших команду по ходу сезона.