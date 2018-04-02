Провели школу для веселых и находчивых 

ИА Бесспорно RU. В Калининградской облати с 30 марта по 1 апреля остоялась областная школа КВН.
Участниками школы стали 20 команд из Калининграда, Советска, Полесска, Немана, Черняховска, Пионерского, Гусева, Янтарного, Озёрска, Светлогорска, Светлого, Гвардейска. Кроме того, в мероприятии принимали участие сборные из КГТУ, БГАРФ, КМРК, МФЮА и филиала СпБУ МВД России.
На занятиях команды узнали правила и методы работы над написанием шуток, механизмы взаимодействия актеров в командах и разработки сценариев и др. Кроме того, звукооператоры и руководители сборных посетили профильные занятия. Обучение проводили редакторы лиг КВН и участники команд телевизионной Высшей лиги, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 2 апреля 2018 года, в агенстве по делам молодежи Калининградской области.
«Школа КВН дала возможность начинающим командам познакомиться с основами игры, пообщаться с опытными участниками других сборных, получить мотивацию, чтобы стремиться к победам. И, конечно, такие мероприятия — это площадка, где молодые люди окружены единомышленниками, и, безусловно, это дает импульс для новых шуток и идей», — рокомментировала в Калининграде руководитель агентства по делам молодежи Татьяна Васильева.