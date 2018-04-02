Топ тем и событий недели у нижегородцев определены Яндексом

Трагедия в Кемерове стала самым популярным запросом в поисковике «Яндекс» на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Второй по популярности запрос связан с матчем Россия — Франция. Читатели чаще всего делали запросы [футбол россия франция прямая трансляция 1 канал смотреть онлайн], [россия франция голы 1 3].

В пятерку запросов также вошли Вербное воскресение и Премьера компьютерной игры «Far Cry 5».