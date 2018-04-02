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Топ тем и событий недели у нижегородцев определены Яндексом
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Топ тем и событий недели у нижегородцев определены Яндексом 

Newsroom24 18 минут назад
Фото: Newsroom24
Трагедия в Кемерове стала самым популярным запросом в поисковике «Яндекс» на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Второй по популярности запрос связан с матчем Россия — Франция. Читатели чаще всего делали запросы [футбол россия франция прямая трансляция 1 канал смотреть онлайн], [россия франция голы 1 3].
На третьем месте — отставка Амана Тулеева.
В пятерку запросов также вошли Вербное воскресение и Премьера компьютерной игры «Far Cry 5».
Далее следуют Смерть актёра Олега Анофриева, смерть Сергея Мавроди, бой Александр Поветкин — Дэвид Прайс, трагедия в клубе «Хромая лошадь» в Перми и премьера фильма «Первому игроку приготовиться».
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