«Фенербахче» с Нойштедтером забил 5 голов в ворота крепкого середняка 

Матчем с участием «Фенербахче» завершился 27-й тур чемпионата Турции.
"Канарейки" играли в гостях против претендующего на место в пятёрке «Кайсериспора» и устроили ему форменный разгром — 5:0. Особо старался Роберто Сольдадо — дубль и голевой пас.
Россиянин Роман Нойштедтер провел на поле все 90 минут, а его коллектив закрепился на четвертом месте в шести очках от лидера.
Протокол игры
Кайсериспор
Фенербахче
8' Сольдадо Роберто (0:1)
12' Шахешух Атиф (0:2)
44' Сольдадо Роберто (0:3)
58' Озбайракли Шенер (0:4)
86' Жулиано де Паула (0:5)
Vedat Karakus • Гюлен Левент • Кана-Бийик Жан-Армель • Кучер Александр 64' • Варела Силвештре • Gonzalo Espinoza 23' 46' (Болдрин Фернандо (46') • Чиназ Самил • Вурал Гюрай 74' (Кравец Артём (74') • Мендеш Райан 65' (Аморим Вильям (65') • Булут Умут • Тюрюдж Дениз
Запасные: Гьян Асамоа • Туран Атила • Стоилькович Никола • Каш Эркан • Tiago Lopes • Озтюрк Эрдаль
Демирель Волкан • Озбайракли Шенер • Шкртел Мартин • Нойштедтер Роман • Калдырым Хассан Али 26' • Топал Мехмет 72' (Oguz Guctekin (72') • Соуза Жосеф • Дирар Набиль • Жулиано де Паула • Шахешух Атиф 55' 85' (Фернандао (85') • Сольдадо Роберто 63' (Потук Алпер (63')
Запасные: Экичи Мехмет • Вальбуэна Матьё • Камени Карлос • Нету Луиш • Кейбаши Исмаил • Эрсу Эртен • Элмас Эльиф
02 апреля. Стадион «Кадир Хас» (Кайсери).