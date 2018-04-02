Отставка Шалимова как шанс на изменение ДНК «Краснодара»

"Краснодар" — это один из немногих частных клубов России. У него есть конкретный хозяин, который делает всё, что хочет. В нашей стране мы часто говорим о том, что все клубы должны быть частными, ставя в противовес тот ужас, который творится в бюджетных командах. Однако у частных клубов есть своя оборотная сторона — они полностью зависят от воли владельца. Тут нельзя написать мэру, губернатору, президенту. Частный клуб — это собственность частного лица. К чему это может привести, мы видели на примере «Анжи» — Сулейман Керимов поиграл и выбросил команду на свалку.

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Сергей Галицкий пошёл иным путём, не став закупать звёзд, хотя денег ему бы хватило и на Юрия Жиркова Александром Кокориным и на Лассана Диарра с Самюэлем Это’О. Тем не менее, назвать путь развития «Краснодара» идеальным никак нельзя. Можно, например, вспомнить, что клуб всех своих повышений в классе добился неспортивным путем. Галицкий очень хотел быстрее в элиту, поэтому «быки» всё время оказывались счастливыми обладателями освободившихся вакансий. Это просто штрих.

Галицкий делает многое для развития футбола. Его надо поблагодарить за академию, за шикарный стадион, но далеко не все его решения абсолютно верные. Со стороны порой кажется, что Галицкий играет в футбольный менеджер. Самый яркий пример — это как раз вопрос выбора тренера.

Всем известен один важный критерий, по которому «Краснодар» искал себе наставников. Тренер должен говорить по-русски. Причина в этом одна — желание Галицкого напрямую без посредников общаться с наставником. Владелец «Краснодара», действительно, любит футбол, и ему хочется понимать все нюансы игры. Тем не менее, из-за этого каприза «быкам» всегда было сложно найти наставника, так как выбор оказывался слишком ограниченным. К тому же получалось, что Галицкий выбирал, прежде всего, не столько тренера команде, сколько себе интересного собеседника.

Вторую закономерность, которую можно было выделить в выборе тренера «Краснодара», заключается в том, что южане всегда приглашали не авторитетного специалиста. Не того человека, который мог бы реально поспорить с Галицким. Не надо путать отстаивание своего мнения с конфликтностью. Просто со стороны кажется, что и Славолюб Муслин , и Олег Кононов , и Игорь Шалимов всегда готовы были беспрекословно исполнять просьбы Галицкого. К тому же каждый из них был по-настоящему должен руководителю за предоставленный шанс, что тоже едва ли позволяло спорить.

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Самый наглядный пример — это мечта владельца клуба видеть атакующий футбол. У «Краснодара» не было состава, способного в атакующем футболе добиваться выполнения задач, и сам Шалимов в целом это, кажется, понимал. Однако он делал так, как хотел и требовал Галицкий. Так и кто из них двоих руководил-то командой на самом деле?

Зимой Галицкий оставил бизнес и, по его собственным словам, сконцентрировался на футболе. Теперь «Краснодар» перестал быть отдушиной и любимым хобби. Теперь это главное дело жизни Галицкого. Увольнение Шалимова наталкивает на мысль, что владелец клуба наконец-то осознал ошибку и понял, что команде всё же нужен тренер. Тренер, который будет в полной мере нести ответственность за результат. Именно по этой причине хочется увидеть у руля «Краснодара» иностранца, который не говорил бы по-русски. А ещё лучше — авторитетного иностранца. Например, Луи ван Галя, который, кстати, прекрасно умеет работать с молодёжью.