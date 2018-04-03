Четкие цифры

Чеченская молодежь все чаще предпочитает бейсболкам с надписью FBI и футболкам MMI и UFC одежду компании 5.11. Ранее этот бренд уже завоевал сердца ополченцев, террористов и военных в Сирии и Ираке. «Лента.ру» разобралась в истоках этого явления.

Это было ровно год назад в кварталах иракского города Мосула, где в то время происходили бои между боевиками запрещенного в России ИГ и правительственными силами. К тому, что в любой ближневосточной армии есть своя мода, я привык давно. Шевроны на рукавах пострашнее, побольше магазинов в «разгрузке», даже если до передовой несколько десятков километров, дорогая обувь (причем не обязательно удобная в условиях боевых действий), прическа зафиксирована бриолином — из таких деталей и состоит fashion воинских формирований на Ближнем Востоке. И это обсуждают, на армейскую моду тратится очень много слов — не меньше, чем в кругу девушек-студенток, готовящихся отправиться в клуб или ресторан.

Среди гула стрельбы и обилия военной техники я чуть было не упустил из виду новый модный тренд в военной среде Ирака. На него мое внимание обратил коллега из Чехии, начинавший военкором еще на войне в Боснии в первой половине 1990-х годов. «Ты видел, тут все ходят в 5.11? Это же дорогущая фирма. Неужели действительно 5.11 или подделка все-таки? Откуда у них столько денег, не пойму. Там одни брюки стоят не меньше 100 долларов. Если оригинальные, конечно», — заметил коллега Радан. Действительно, у каждого иракского солдата и полицейского (пожалуй, за исключением лишь старших офицеров) было вышито или отпечатано на кепке, футболке, поло или толстовке — 5.11.

В какой-то момент я оказался в компании итальянских телевизионщиков, а где итальянцы — там обязательно должны быть разговоры о моде. «Китайское, — с выражением досады на лице подергал свое черное поло под расстегнутым форменным кителем один из англоговорящих офицеров иракской полиции, на левой стороне поло виднелось вышитое 5.11. — Китайцы все своими подделками завалили. Настоящее 5.11 у нас трудно найти. Официальные магазины еще не появились. Китайское рвется быстро. Никакой надежды на их подделки».

Итальянцы в чистой, выглаженной одежде известных спортивных брендов сочувствующе кивали. Я вклинился в разговор и спросил офицера: «Зачем вы носите, если подделка, если рвется быстро?» Он снисходительно улыбнулся и типично по-ближневосточному перевел разговор в удобное ему русло: «Потому что фирменных магазинов нет. Я бы купил в фирменном». До улицы, где проходила передовая и куда уходили выпущенные ударными вертолетами ракеты, было по прямой метров 300. Но гул боя не особенно волновал иракских офицеров и итальянцев. Разговоры о проблемах модной одежды на войне увлекали куда больше. И только обед заставил отправиться еще глубже в тыл.

5.11 — американская компания, созданная скалолазом Ройалом Роббинсом. Первоначально, выпуская одежду, он ориентировался на любителей экстремального отдыха, то есть на себе подобных: прочные и удобные штаны, имеющие дополнительные швы и множество карманов; легкая и крепкая обувь, чтобы можно было лазать по горам или пересекать болота. Однако скоро выяснилось, что военным и сотрудникам спецслужб такая одежда тоже очень подходит, и вскоре 5.11 начала снабжать спецслужбы и отдельные армейские подразделения США. Особенно популярна фирма среди работников частных военных компаний (ЧВК) — в этой среде полно американских отставников. Кто именно занес эту бациллу в Ирак — точно неизвестно: может, американские кадровые военные, может, ЧВК, а может, те и другие одновременно.

Во второй половине 2014 года иракская армия и полиция были разгромлены и деморализованы после серьезных поражений от боевиков ИГ. В июне того года, например, был сдан Мосул. Осенью бои уже происходили на подступах к Багдаду. Натиск террористов сдерживали главным образом иррегулярные формирования арабов-шиитов, снабжаемые советниками и оружием из Ирана. Властям Ирака нужна была новая армия и подразделения полиции. Этим и занялись американские военные советники и нанятые при посредничестве США ЧВК.

Ударной силой в будущем наступлении против ИГ было решено сделать спецназ под названием «Золотая дивизия» (более формальное ее наименование — Иракские силы специальных операций, Iraqi Special Operation Forces). Черная униформа, маски в виде черепов, американские штурмовые винтовки M-4 и хорватские VHS, выкрашенные в черный броневики Humvee, песчаного цвета танки «Абрамс», обильно драпированные иракскими государственными флагами, — все это выгодно отличало «Золотую дивизию» от типичных армейских подразделений на Ближнем Востоке. Основная нагрузка последующего контрнаступления против ИГ легла именно на 35 тысяч бойцов этого спецподразделения.

Многие, если не все до одного бойцы «Золотой дивизии» в большей или меньшей степени были экипированы в 5.11. Кроме, собственно, стандартного набора одежды — брюки, футболки и ботинки, — это были бронежилеты, перчатки и другие чисто военные элементы амуниции. Начав сотрудничать с военными, 5.11 занялась производством и этой специфической продукции. В последующем мода на 5.11 среди военных, полицейских и ополченцев формировалась именно благодаря бойцам «Золотой дивизии». Всем хотелось быть похожими на самых отчаянных и суровых вояк хотя бы одеждой. К слову, ровно таким же образом в 2014 году мода на куртки типа «горка» среди ополченцев Новороссии стала распространяться под влиянием бойцов, оборонявших Славянск.

На запрос очень оперативно отреагировали китайские производители, наводнившие базары и магазины Ирака поддельными вещами 5.11. Замечу, что владельцы американской фирмы тоже умеют зарабатывать деньги, поэтому производства их располагаются отнюдь не в США, где лишь находится головной офис, а раскиданы по странам Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Бангладеш, Камбоджа. Кое-что производят в Гватемале и Мексике. Причем, в соответствии с американским законодательством, на бирках, прикрепленных к одежде, написано фактическое место производства, а далее уже юридический адрес компании в штате Калифорния. Китайцы, особо не заморачиваясь, ограничились привычным «made in China».

Современные войны на Ближнем Востоке — это отнюдь не один сплошной фронт, непримиримые враги, ненавидящие друг друга до скончания дней, и жесткая дисциплина. Современные войны на Ближнем Востоке — это скорее специфическое продолжение социальных отношений базара. И дело не только в менталитете. Эти войны в значительной мере носят характер гражданских. Сегодняшние враги еще вчера были соседями и, возможно, вместе курили кальян. Поэтому они могут договориться не только о перемирии, но и о провозе партии горючего, апельсинов или одежды через линию фронта. Таким образом продукция 5.11 китайского и не только производства попадает на базары на территориях, подконтрольных ИГ.

Интересно, что именно через территории ИГ эта одежда и амуниция попадала на прилавки в областях Сирии, подконтрольных правительству Башара Асада . Например, в блокированном боевиками ИГ правительственном гарнизоне города Дейр-эз-Зор 5.11 была в ходу, хотя город был полностью отрезан от сообщения с другими правительственными районами с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года. У командующего гарнизоном генерала Иссама Захреддина была кепка с соответствующим логотипом (видимо, китайская, так как у нее имелись существенные отличия от дизайна оригинального производителя).

Кульминацией войны против ИГ в Ираке стало, без сомнения, освобождение второго по количеству жителей города страны — Мосула. Бой за город начался в октябре 2016 года и продолжался по июль 2017 года. С начала XXI века эта битва стала самой медийной в мире. За девять месяцев боев в городе и его окрестностях отметились все более-менее крупные мировые СМИ и информационные агентства. Для бренда 5.11 сражение за Мосул стало крупнейшим дефиле, какого еще не было в истории fashion-индустрии. В одежду с логотипом этой фирмы были обряжены бойцы различных подразделений правительственных сил, некоторые журналисты, отдельные боевики ИГ и даже беженцы, выходившие под перекрестным огнем к позициям иракской армии.

И никто из них не обратил внимания на то, что логотип 5.11 — это не только три цифры, но и вписанный рядом с ними в два квадратика крест. Очевидная аллюзия на прицел, но одновременно напоминающий и христианский символ — тот самый, который боевики ИГ с яростью сносили на захваченных территориях. В ассирийском городке Бахдида возле Мосула они, например, зубилами старательно сбивали кресты с каменных стен христианских храмов, когда не получалось разбить их выстрелами из автоматов. А кресты на стенах жилых домов закрашивали темной краской.

Тем не менее боевики добровольно натягивали на себя шапки с фирменным крестом для съемок пропагандистских роликов. На подошвах тактических ботинок убитых в Западном Мосуле боевиков можно было увидеть крест в сочетании с цифрами 5.11. В то же время бойцы христианского ополчения «Части защиты Ниневийской равнины», действовавшего в составе правительственных сил Ирака, наделяли крест в двойном квадратике на своей одежде дополнительным сакральным смыслом.

Алексей, один ветеранов донбасского ополчения, участвовавший летом 2014 года в обороне Луганска, поведал мне такую историю. Когда отдельные ветераны боев в Новороссии стали появляться в тех районах Ближнего Востока, где шла война против ИГ, мода на 5.11 понемногу захватила и их. Под влиянием одного из таких друзей-ветеранов Алексей обзавелся футболкой с этим набором цифр и поехал в ней к родственникам в Адыгею.

«Сестра мне говорит: Леха, ты чего? В этом же только чечены ходят», — рассказывал Алексей, указывая на свою футболку. Чеченцы первыми на Северном Кавказе массово подхватили моду, выросшую из войны против ИГ в Ираке. И их, несмотря на показательную приверженность исламу, не смущает крестик на фирменной одежде.

Еще года полтора назад в Грозном, Махачкале и Владикавказе самыми популярными были футболки с сочетанием букв ММА — аббревиатура Mixed Martial Arts, смешанные единоборства. Эти три буквы были не меньшим культурным кодом Северного Кавказа, чем заниженные «Приоры». Чуть позже приверженность буквам ММА сменила мода на аббревиатуру UFC — Ultimate Fighting Championship, самый престижный чемпионат по смешанным единоборствам в мире. Где-то с прошлого лета в Чечне обозначился новый тренд: три буквы стали вытесняться тремя цифрами.