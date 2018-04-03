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Баскетболистка сборной России выставит свою кандидатуру на драфт женской НБА
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Баскетболистка сборной России выставит свою кандидатуру на драфт женской НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина выставит свою кандидатуру на драфт женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Да, я буду выставлять свою кандидатуру на драфт-2018 WNBA, — цитирует Мусину газета «Известия». — На какой номер драфта я могу рассчитывать — сложный вопрос. От меня тут ничего не зависит. Можно попасть в первую десятку, в топ-30…
Самое главное — заинтересовать тот или иной клуб WNBA, попасть в команду, где в тебе действительно будут заинтересованы. Думаю, я готова к тому, что попробовать себя в сильнейшей лиге мира. Не только по игровым качествам, но и морально".
Она добавила, что не имеет проблем с английским языком, потому что много общается с легионерами команды и успела поиграть за границей.
Церемония драфта пройдет 12 апреля в Нью-Йорке.
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