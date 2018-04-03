«Бавария» на классе выиграла в Севилье

«Севилья» провела неплохой четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против «Баварии». Андалусийцы имели моменты, чтобы выиграть, но не смогли их реализовать. «Бавария» же на опыте транжирить свои шансы не стала.

Протокол игры

Севилья

Бавария

37' Навас Хесус (1:1)

68' Тьяго Алькантара (1:2)

Запасные: Вагнер Сандро • Штарке Том • Руди Себастьян • Зюле Никлас

03 апреля. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).

Во вторник стартовала стадия 1/4 финала Лиги чемпионов. Главная сенсация предыдущего раунда «Севилья», выбившая "Манчестер Юнайтед" , в первом матче принимала дома «Баварию». Мюнхенцев относят к фаворитам всего турнира, так что многие ожидали, что немцы легко справятся с испанцами. Однако андалусийцы, недавно давшие бой «Барселоне», сдаваться точно не собирались.

"Бавария" с первых минут постаралась прибрать инициативу себе. В одной из первых атак мюнхенцы заработали угловой, и после навеса Рибери головой пробил Хуммельс, но в цель не попал. Затем Мюллер делал потенциально опасную передачу в штрафную, но защитники хозяев справились. Лишь после этого испанцы стали чуть прибавлять, а Хоакин Корреа после падения в чужой штрафной активно требовал пенальти, но вместо этого получил жёлтую карточку.

Вскоре после этого севильцы упустили супермоментов — мяч отскочил к Сарабии, который располагался на одиннадцатиметровой отметке, и ему никто не мешал пробить, но выстрел оказался неточным. Однако испанцы давили, и открыли счёт. После передачи с левого фланга Сарабия оторвался от опекуна и с близкого расстояния расстрелял Ульрайха.

Однако хозяева недолго вели в счёте. Хамес Родригес вышел вместо Видаля, тут же сделал передачу на Рибери, который в касание пробил. Мяч задел Наваса, попал в штангу и оказался в сетке. В оставшееся до конца первого тайма уже ничего не изменилось.

В начале второго тайма севильцы могли вновь выйти вперёд — Корреа заметил в штрафной Васкеса и делал зрячую передачу в центр штрафной, но Мартинес в подкате сумел выручить своих партнёров, прервав пас. Однако какого-то развития после этого не последовало. Севильцы действовали чуть острее, но до голевых моментов дело не доходило. Мюнхенцы и вовсе, казалось, думали о том, как бы не пропустить ещё.

Следующий опасный момент случился лишь в середине второй половины. После навеса с правого фланга Мартинес оторвался от опекунов и пробил в касание, но Сория выручил свою команду. Вот только андалусийцы звоночка не услышали, и тут же немцы забили свой второй гол. Рибери забросил мяч в штрафную, и Алькантара головой переправил его в сетку.

В концовке баварцы старались владеть мячом и инициативой, но шансы у севильцев сравнять результат были. Н’Зонзи нанёс мощный удар издали, но чуть не попал в створ. Затем вышедший на поле Рамирес опасно выстрелил, но Ульрайх спас свою команду. Правда, в ответ Левандовски едва не увеличил разрыв. Поляк получил мяч на левом углу штрафно и пробил в дальний угол, но чуть не попал.

В итоге, мюнхенцы выиграли и сделали очень серьёзную заявку на попадание в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдёт уже на следующей неделе в Мюнхене. Андрей Центров