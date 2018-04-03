Белла Хадид резко ответила в соцсети на обвинение в злоупотреблении пластическими операциями

Белла Хадид сейчас и в 14 лет На днях 21-летняя Белла Хадид вспоминала о подростковом периоде и признавалась, что комплексовала тогда из-за своей внешности. Однако время неуверенности в себе прошло, и Белла уже покорила не один подиум. Хадид утверждает, что ее внешность изменилась под влиянием естественного взросления, но не все верят ей на слово.

В Instagram-аккаунте @commentsbycelebs появился ее диалог с одним из пользователей соцсети, который в комментарии с коллажу из портретов Беллы Хадид и Кендалл Дженнер обвинил моделей в увлечении пластической хирургией.

Белла Хадид в 2018 году

Две поддельные стервы… Сначала изменили носы, потом — губы, не забыли и про щеки. Деньги могут помочь вам получить новое лицо, но не улучшить личность, а ведь именно в последнем эти две девушки нуждаются,

— написал пользователь.

Кендалл, похоже, решила промолчать в ответ, а вот Белла вступилась и за себя, и за подругу.

Хочу, чтобы вы знали каждую из личностей на фото. Хочу, чтобы вы разобрались и в собственной душе. Ревность — это крик о помощи. Слышу его и хочу помочь,

— ответила Хадид на критику.

Джиджи и Белла Хадид в 2014 году

Белла Хадид в 2018 году