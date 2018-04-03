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Белла Хадид резко ответила в соцсети на обвинение в злоупотреблении пластическими операциями
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Белла Хадид резко ответила в соцсети на обвинение в злоупотреблении пластическими операциями 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Белла Хадид сейчас и в 14 лет  На днях 21-летняя Белла Хадид вспоминала о подростковом периоде и признавалась, что комплексовала тогда из-за своей внешности. Однако время неуверенности в себе прошло, и Белла уже покорила не один подиум. Хадид утверждает, что ее внешность изменилась под влиянием естественного взросления, но не все верят ей на слово.
В Instagram-аккаунте @commentsbycelebs появился ее диалог с одним из пользователей соцсети, который в комментарии с коллажу из портретов Беллы Хадид и Кендалл Дженнер обвинил моделей в увлечении пластической хирургией.
Белла Хадид в 2018 году
Две поддельные стервы… Сначала изменили носы, потом — губы, не забыли и про щеки. Деньги могут помочь вам получить новое лицо, но не улучшить личность, а ведь именно в последнем эти две девушки нуждаются,
— написал пользователь.
Иоланда Хадид, Дэвид Фостер и Белла Хадид в 2010 году
Кендалл, похоже, решила промолчать в ответ, а вот Белла вступилась и за себя, и за подругу.
Хочу, чтобы вы знали каждую из личностей на фото. Хочу, чтобы вы разобрались и в собственной душе. Ревность — это крик о помощи. Слышу его и хочу помочь,
— ответила Хадид на критику.
Джиджи и Белла Хадид в 2014 году
Белла Хадид в 2018 году
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