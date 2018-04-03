Баскетболистка УГМК Мусина рассказала о периоде карьеры в польской «Польковице»

Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина рассказала о периоде своей карьеры в польском «Польковице».

"Для меня это был хороший опыт, — цитирует Мусину газета «Известия» . — В 18 лет я получала достаточно много времени в играх Евролиги и показывала приличную статистику, играла с очень сильными партнерами, в том числе с моей нынешней одноклубницей Джамиррой Фолкнер (вице-чемпионка WNBA, получившая паспорт России и право выступать за сборную России — "Газета.Ru" ).

В «Польковице» я добилась определенного прогресса и получила предложение перейти в УГМК".

В Польше Мусина в среднем за матч в Евролиге набирала по 5,5 очков и делала шесть подборов.

Ранее Мусина рассказала, что выставит свою кандидатуру на драфт женской НБА.