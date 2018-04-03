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Баскетболистка УГМК Мусина рассказала о периоде карьеры в польской «Польковице»
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Баскетболистка УГМК Мусина рассказала о периоде карьеры в польской «Польковице» 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина рассказала о периоде своей карьеры в польском «Польковице».
"Для меня это был хороший опыт, — цитирует Мусину газета «Известия». — В 18 лет я получала достаточно много времени в играх Евролиги и показывала приличную статистику, играла с очень сильными партнерами, в том числе с моей нынешней одноклубницей Джамиррой Фолкнер (вице-чемпионка WNBA, получившая паспорт России и право выступать за сборную России — "Газета.Ru").
В «Польковице» я добилась определенного прогресса и получила предложение перейти в УГМК".
В Польше Мусина в среднем за матч в Евролиге набирала по 5,5 очков и делала шесть подборов.
Ранее Мусина рассказала, что выставит свою кандидатуру на драфт женской НБА.
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