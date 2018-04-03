«Оттава» и «Виннипег» на двоих забросили 11 шайб

«Виннипег» одержал восьмую победу в последних десяти матчах и со 108-ю очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Оттава» расположилась на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 65 очков.