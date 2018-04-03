«Оттава» и «Виннипег» на двоих забросили 11 шайб 

У победителей встречи дубль оформил Блейк Уилер и по разу отличились Эндрю Копп, Джош Моррисси, Брэндон Танев и Кайл Коннор, а у хозяев льда по две шайбы забросили Тома Шабо и Мэтт Дюшейн и одну — Кристиан Воланин.
Стоит отметить, форвард «Сенаторз» Майк Хоффман записал на свой счет пять результативных передач, его партнер по команде Эрик Карлссон — три.
«Виннипег» одержал восьмую победу в последних десяти матчах и со 108-ю очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Оттава» расположилась на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 65 очков.