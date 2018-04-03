Шат-аут Дубника помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» 

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Галицкий: защищал Шалимова, но должен согласиться с тем, что Игорю нужна пауза

Победный гол Оланаре и радость Евсеева – в фотообзоре матча «Амкар» — «Локо»

Галицкий: в Европе есть чемпионат «Баварии» и «ПСЖ», в России всё непредсказуемо