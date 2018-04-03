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Шат-аут Дубника помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
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Шат-аут Дубника помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
В составе «Миннесоты» дубль оформил форвард Зак Паризе. Голом в пустые ворота отметился шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк. Голкипер Деван Дубник отразил 22 броска по своим воротам и оформил 4 шат-аут в нынешнем сезоне.
Российский форвард «нефтянников» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 32 секунды, нанёс 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «-1». «Эдмонтон Ойлерз» потерпел пятое поражение подряд.
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