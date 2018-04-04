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Госдума «разгрузила» комитет по госстроительству
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Госдума «разгрузила» комитет по госстроительству 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Ряд законопроектов, касающихся избирательного права, переходят из комитета по госстроительству и законодательству в ведение комитета Госдумы по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет Госдумы.
Таким образом «разгружается комитет по госстроительству и законодательству», пояснила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.
— Мы даем ему возможность планомерно выстраивать работу, — пояснила она, добавив, что ее комитет готов обрабатывать новые вопросы. Среди первых заместителей Савастьяной — представители всех думских фракций.
На данный момент среди функций комитета — вопросы, связанные с думским регламентом, взаимодействие со Счетной палатой РФ, а также подготовка и рассмотрение законопроектов на тему парламентского и общественного контроля, инициатив, связанных с деятельностью Федерального Собрания РФ и т.п.
— Поэтому было логично сделать так, чтобы все, что связано с выборами, находилось на одной площадке, — резюмировала глава комитета, который является самым представительным в ГД (в нем 26 депутатов). По словам Савастьяновой, две трети парламентариев имеют образование в области юриспруденции в сфере государственно-муниципального управления. При этом все члены комитета имеют серьезный опыт руководящей работы.
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