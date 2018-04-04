Госдума «разгрузила» комитет по госстроительству

Ряд законопроектов, касающихся избирательного права, переходят из комитета по госстроительству и законодательству в ведение комитета Госдумы по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет Госдумы.

Таким образом «разгружается комитет по госстроительству и законодательству», пояснила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова

— Мы даем ему возможность планомерно выстраивать работу, — пояснила она, добавив, что ее комитет готов обрабатывать новые вопросы. Среди первых заместителей Савастьяной — представители всех думских фракций.

На данный момент среди функций комитета — вопросы, связанные с думским регламентом, взаимодействие со Счетной палатой РФ , а также подготовка и рассмотрение законопроектов на тему парламентского и общественного контроля, инициатив, связанных с деятельностью Федерального Собрания РФ и т.п.

— Поэтому было логично сделать так, чтобы все, что связано с выборами, находилось на одной площадке, — резюмировала глава комитета, который является самым представительным в ГД (в нем 26 депутатов). По словам Савастьяновой, две трети парламентариев имеют образование в области юриспруденции в сфере государственно-муниципального управления. При этом все члены комитета имеют серьезный опыт руководящей работы.