«Новый поток» привез 6 медалей с Открытого всероссийского турнира

30-31 марта в подмосковном Чехове во дворце спорта «Олимпийский» прошел Открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 года рождения. Соревнования были посвящены памяти заслуженного офицера МВД РФ — полковника полиции Сергея Гриценко

Шестой год подряд турнир организует Региональная общественная организация содействия молодежным достижениям и инициативам в области физической культуры и спорта «Новый Поток» под эгидой Федерации спортивной борьбы России. На этот раз более 200 спортсменов из спортшкол России и ближнего зарубежья боролись за места на пьедестале в 15 весовых категориях.

Команду New Stream Team представляли 19 человек. В первый день турнира бойцы «Нового Потока» Владислав Бырля (32 килограмма), Александр Глубокий (38 килограммов) и Лука Габисониа (54 килограмма) взяли золото в своих весовых категориях.

Второй день соревнований для команды New Stream вышел не менее удачным: первое место в весовой категории до 71 килограмма занял Владислав Григорян. Почин партнера по команде блестяще поддержал Даниил Часовников. Красивую борьбу на протяжении всего турнира показывал еще один борец New Stream — Остап Хангереев, однако в финале ему немного не хватило удачи.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, команда «Новый Поток» завоевала пять золотых медалей и одну серебряную. Молодые спортсмены 2004 года рождения — Лука Габисониа, Даниил Часовников и Александр Глубокий по итогам турнира войдут в сборную Москвы и скоро выступят на первенстве России, которое пройдет в столице Калмыкии — Элисте.

"Ребята полностью оправдали наши ожидания. Мы ждали что будут призовые места, но то, что практически все, на кого надеялись, — победили, просто здорово. Молодцы, показали характер, приятно было смотреть", — отметил главный тренер команды New Stream по греко-римской борьбе Вадим Козырев.

За схватками юношей наблюдали не только тренеры. Дворец спорта «Олимпийский» принял немало уважаемых гостей. Среди них были президент РОО «Новый Поток» Юрий Навражный, вице-президент РОО «Новый Поток» генерал-лейтенант ВДВ Валерий Яхновец, глава администрации городского округа Щербинка Юрий Стручалин, заместитель главы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина, двухкратный чемпион мира и Европы по боксу, член исполнительного комитета Федерации бокса Тюменской области, президент Региональной федерации бокса Югры, депутат Тюменской облдумы Евгений Макаренко . Также зрителями боев стали серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, многократный чемпион мира и Европы Александр Михайлин , бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по спортивной борьбе Екатерина Букина , заслуженный тренер России Валерий Чупаков, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее по боксу Александр Малетин, президент Общероссийской организации по развитию смешанных единоборств «ОСЕ», обладатель крапового берета Сергей Евдокимов и ветераны спецподразделений МВД России.