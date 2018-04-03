Первые успехи в новом виде спорта

В Коврове впервые в России прошло первенство страны по практической стрельбе. Организаторы первенства — Федерация практической стрельбы России и спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир». Не обошлось и без поддержки со стороны администрации Владимирской области.

На соревнования участники прибыли из более чем 20 регионов страны, Эстонии и Казахстана. Честь 33 региона на первенства отстаивала единственная участница — Юлия Агафонова . Она завоевала второе место в стандартном классе из пневматического пистолета.

По итогам чемпионата сформировали юниорскую сборную, которая поедет на первый в истории чемпионат мира по Air Action IPSC в Гонконг (Китай). Сообщается, что соревнования пройдут с 29 июня по 3 июля 2018 года.

Организаторы отмечают, проведенное первенство страны стало огромным шагом в развитии практической стрельбы, в популяризации, доступности и массовости этого вида спорта.

Через две недели во Владимире состоится региональный турнир по практической стрельбе из пистолета (Level II). Организаторы турнира — спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир». По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Владимирской области по практической стрельбе из пистолета для участия в чемпионате страны.