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Первые успехи в новом виде спорта
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Первые успехи в новом виде спорта 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В Коврове впервые в России прошло первенство страны по практической стрельбе. Организаторы первенства — Федерация практической стрельбы России и спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир». Не обошлось и без поддержки со стороны администрации Владимирской области.
На соревнования участники прибыли из более чем 20 регионов страны, Эстонии и Казахстана. Честь 33 региона на первенства отстаивала единственная участница — Юлия Агафонова. Она завоевала второе место в стандартном классе из пневматического пистолета.
По итогам чемпионата сформировали юниорскую сборную, которая поедет на первый в истории чемпионат мира по Air Action IPSC в Гонконг (Китай). Сообщается, что соревнования пройдут с 29 июня по 3 июля 2018 года.
Организаторы отмечают, проведенное первенство страны стало огромным шагом в развитии практической стрельбы, в популяризации, доступности и массовости этого вида спорта.
Через две недели во Владимире состоится региональный турнир по практической стрельбе из пистолета (Level II). Организаторы турнира — спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир». По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Владимирской области по практической стрельбе из пистолета для участия в чемпионате страны.
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