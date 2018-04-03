Приморцы заняли первое командное место в Чемпионате и Первенстве ДВФО по смешанному боевому единоборству ММА

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Приморские спортсмены завоевали 7 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей, а также кубок за первое командное место

Владивосток в очередной раз стал центром зрелищного события — в спорткомплексе «Олимпиец» состоялись Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования собрали участников из республики Саха (Якутия), Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей. Приморский край был представлен спортсменами из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Находки, Артема, Дальнереченска, Спасска-Дальнего.

Турнир организован федерацией СБЕ ММА Приморского края при поддержке Союза ММА России и краевой администрации. Видеотрансляцию Чемпионата ДВФО покажут на телеканале ОТВ-Прим: 4 апреля (среда) в 22.30-00.30 ч. (2 часа), 6 апреля (пятница) в 13.30-14.00 ч. (30 мин.), 8 апреля (воскресенье) в 20.00-20.30 ч. (30 мин.).

Открыли соревнования зрелищные поединки среди юниоров (16-17 лет). С этого года молодые бойцы Дальнего Востока будут представлять округ на Первенстве России. Продолжили турнир не менее яркие и бескомпромиссные поединки взрослых спортсменов 18 лет и старше.

Как подчеркнул первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, он остался доволен увиденными боями и уровнем организации турнира.

— Приморский край традиционно зарекомендовал себя в Союзе ММА России качеством проведения мероприятий, это очень важно. Я очень рад присутствовать здесь, видеть, насколько команда слаженная. Федерация работает на 100 процентов и в дальнейшем, я думаю, мы перейдем от округа на уровень Чемпионата России. Сам край готов к такому мероприятию, команда готова. Федерация на сегодняшний день показала насколько массово, качественно можно проводить мероприятия, привлекать внимание местных властей, партнеров. Все это способствует благоприятному развитию виду спорта, — сообщил Радмир Габдуллин.

— Рост идет, это показывает результат дальневосточников на всероссийских и международных соревнованиях. Видно, что тренерский состав, кадры — растут, становятся более компетентными, находят более индивидуальный подход к спортсменам, и, соответственно, правильно формируют сборные команды, которые выходят и доказывают, что дальневосточники могут конкурировать со всеми лидирующими федерациями в стране, как, например, Челябинская область, Москва, Оренбургская область и другие.

Также вице-президент Союза ММА России отметил, что динамика развития ММА в России очень прогрессирующая, на сегодняшний смешанным боевым единоборством занимается более 150 тысяч спортсменов по стране.

— Это говорит о том, что этот вид спорта популярный и востребованный, и те кубки и медали, которые наши спортсмены завоевывают на чемпионатах мира и Европы, а мы знаем, что уже на протяжении пяти лет наша сборная занимает лидирующие позиции и практически все кубки и золотые медали во всех весовых категориях уезжают в нашу страну.

Поэтому можем с уверенностью сказать, что в России наш вид спорта развивается и есть все необходимое для того, чтобы наш вид спорта становился еще более массовым и востребованным.

По словам главного судьи соревнований, председателя коллеги судей ДВФО Союза ММА России Максима Леоновца, спортсмены показали все свое мастерство — бои были непредсказуемыми, а соперники достойными. Также он отметил, что накануне чемпионата во Владивостоке был организован крупный судейский семинар.

— Семинар проводил председатель Всероссийской коллегии судей Виктор Корнеев . Все судьи успешно сдали экзамены, что отразилось на судействе соревнований, которые прошли без протестов, — сообщил Максим Леоновец.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками. Заслуженные награды отличившимся вручили — начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации г. Владивостока Юлия Вельбик, руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин, президент федерации бокса Приморского края Анатолий Коптев , первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Специальных призов удостоены: за «Лучшую технику» — Ярослав Кук (Уссурийск, Прим. кр.) и Артем Фортунатов (Хабаровский край), за «Волю к победе» — Илья Клобуцкий (Дальнереченск, Прим. кр.) и Октябрин Яковлев (Республика Саха (Якутия).

Также кубками наградили сборные регионов в командном зачете. Первое место заняла команда Приморского края, на втором — спортсмены из республики Саха (Якутия), третье у сборной Хабаровского края. По итогам соревнований будут сформированы сборные команды ДВФО среди взрослых спортсменов и юниоров, которые будут защищать честь округа. Взрослые спортсмены примут участие в Чемпионате России в мае в Челябинске, а молодежный состав поедет на Первенство России, которое пройдет в сентябре в Севастополе.

Пресс-служба Федерации СБЕ ММА Приморского края Фото: Илья Пирро

Технические результаты Чемпионата и Первенства ДВФО по смешанному боевому единоборству (ММА) 01.04.2018 Юниоры

Категория 48 кг 16-17 лет:

1 — Малыш Григорий — г. Дальнереченск 2 — Мусаев Нурсултан — г. Уссурийск

Категория 57 кг 16-17 лет:

1 –Коваль Дмитрий — Камчатский край 2 — Филипповский Даниил — г. Дальнереченск

Категория 61,2 кг 16-17 лет 1 — Соловьев Кирилл — Амурская область 2 — Филимонов Данил — г. Владивосток

Категория 65,8 кг 16-17 лет 1 — Пригарнев Алексей — Камчатский край 2 — Истомин Александр — г. Спасск-Дальний

Категория 70,3 кг 16-17 лет 1 — Чернышев Илья — г. Уссурийск 2 — Дашкевич Кирилл — с. Покровка

Категория 77,1 кг 16-17 лет 1 — Кук Ярослав — г. Уссурийск 2 — Клобуцкий Илья — г. Дальнереченск 3 — Нажмудинов Магомед — Камчатский край 3 — Шульга Дмитрий — г. Уссурийск

Категория 84 кг 16-17 лет 1 — Тушков Никита — г. Находка 2 — Дубровин Евгений — г. Уссурийск

Мужчины

Категория 56,7 кг 1 — Ганчук Дмитрий, Сахалинская область — одержал победу техническим нокаутом во 2 раунде на 1 мин 50 сек 2 — Кебедов Гасан — г. Уссурийск 3 — Дмитриев Петр — Республика Саха (Якутия) 3 — Захаров Казимир — Республика Саха (Якутия)

Категория 61,2 кг мужчины

1 — Леонтьев Владимир — Хабаровский край 2 — Курбаналиев Гаджи — г. Уссурийск 3 — Ахпашев Алексей — Камчатский край 3 — Осипов Мичил — Республика Саха (Якутия)

Категория 65,8 кг мужчины

1 — Фортунатов Артем, Хабаровский край — одержал победу решением большинства судей 2 — Яковлев Октябрин — Республика Саха (Якутия) 3 — Кондаков Альберт — Республика Саха (Якутия) 3 — Хасанов Хусниддин — г. Находка

Категория 70,3 кг мужчины

1 — Белых Александр, Амурская область — досрочная победа болевым приемом в 1 раунде на 47 сек 2 — Барашков Григорий — Республика Саха (Якутия) 3 — Ашуров Фаррух — г. Находка 3 — Хангереев Ибрагим — г. Уссурийск

Категория 77,1 кг мужчины

1 — Абдураков Узаир, Республика Саха (Якутия) — досрочная победа болевым приемом во 2 раунде на 51 сек 2 — Чирков Николай — Сахалинская область 3 — Амельченко Андрей — г. Спасск-Дальний 3 — Эртен Игорь — Сахалинская область

Категория 84 кг мужчины

1 — Шимченко Максим, г. Владивосток — одержал победу в связи с невозможностью противника продолжить бой в 1 раунде на 8 сек 2 — Чемаев Александр — г. Уссурийск 3 — Соприн Александр — Хабаровский край 3 — Гаджей Илья — Хабаровский край

Категория 93 кг мужчины

1 — Абдулгамидов Джафар, г. Уссурийск — одержал победу нокаутом в 1 раунде на 4 мин 13 сек 2 — Лещев Антон — г. Уссурийск

Категория свыше 93 кг мужчины

1 — Бахтин Владимир, г. Артем — досрочная победа нокаутом в 1 раунде за 2 мин 23 сек 2 — Алиев Ибрагим — г. Уссурийск

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