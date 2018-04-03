Электроэнергетика для Арктики. В Ставрополе выберут лучшие решения студентов

Сегодня, 3 апреля, пройдут соревнования Студенческой лиги международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Это крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.

В Северо-Кавказском федеральном университете будущие специалисты должны предложить инженерные решения практической задачи для развития Арктического региона России по направлению «Электроэнергетика». Их задача — обеспечить внешнее электроснабжение расположенного в посёлке Сабетта завода «Ямал СПГ», предназначенного для переработки и отгрузки через порт на танкеры сжиженного природного газа.

На решение кейса участникам дали десять дней. Решения оценят эксперты — представители отраслевых компаний, среди которых филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», Западные электрические сети филиала МРСК Северного Кавказа — «Ставропольэнерго», Ставропольского краевого центра энергосбережения».

Лучшая команда представит вуз на финале Студенческой лиги «CASE-IN», который в мае пройдет в Москве, — сообщает stv24.tv. По итогам чемпионата победители получат возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях.