Елена Никитина: У меня главные слова написаны на шлеме: «Русский, значит, сильный»

Чемпионка Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи российская скелетонистка Елена Никитина рассказала, как пережила сезон-2017/18, который включил в себя временное отстранение от соревнований, пожизненную олимпийскую дисквалификацию, требование вернуть медаль Сочи-2014, оправдание в Спортивном арбитражном суде и, несмотря на это, пропуск Пхенчхана-2018.

— Оцените этот сезон — чего в нем было больше: плохого или хорошего?

— Пару месяцев назад ответ был бы однозначным — плохого. В первую очередь из-за Олимпиады. Но я прожила эту ситуацию, многое поняла. Буду вспоминать только хорошее. Этот сезон у меня самый удачный в карьере — две победы и подиум на этапах Кубка мира, чемпионат Европы тоже выиграла. И, кстати, думаю, все эти решения МОК сыграли не последнюю роль. До этого я не понимала, что такое спортивная злость. А сейчас — понимаю. Каждый раз выхожу с желанием показать свою реальную силу. Раньше я могла расслабиться — сейчас другого выхода, как завоевать медаль, у меня нет.

— До какого момента вы верили, что еще сможете выступить в Пхенчхане?

— После того, как CAS вернул нам медали Сочи и снял временное отстранение, я была просто уверена, что теперь все точно будет хорошо. Но не получила приглашение. Так легко сдаваться, когда мы столько всего прошли, не хотелось — решила, что полечу в Сеул. А еще понимала: останусь в Москве, не успею акклиматизироваться, если все же допустят. Нашла нормальные билеты, собралась за один вечер и улетела. Впервые одна. Было немножко стремно — у меня не очень с языком, но здесь справилась. Видимо, стресс и вспомнила все, что знала.

— У МОК было 17 критериев, на которые они ориентировались, высылая или не высылая приглашения в Пхенчхан. Вам объяснили, под какой из критериев вы не попали?

— Нет. После заседания выездной панели CAS нам просто сказали: «Ребят, мы все понимаем, но ваши квоты уже перераспределены между участниками из других стран. Мы же не будем забирать их обратно. Вы еще молодые — до встречи на следующей Олимпиаде».

— После такого ответа не захотелось пойти дальше, добиться через тот же суд моральной компенсации?

— Конечно. Знаю, что из отстраненных почти все настроены решительно. Именно от нас зависит, как МОК будет вести себя дальше. Промолчим — они и дальше будут думать, что могут творить все, что хотят. А многочисленные иски помогут им изменить подход к делу. Так что, все необходимые процедуры запущены, но никаких подробностей пока нет.

— Защищать свое имя дорого?

— Если честно, не знаю. Все расходы взяло на себя государство.

— По ходу сезона вы не раз жаловались на косые взгляды соперниц. Сейчас что-то изменилось?

— Я сначала принимала все слишком близко к сердцу. А потом заметила, что какие-то высказывания и не очень красивые жесты себе позволяют девочки, которые вообще ни на что не претендуют в скелетоне. Никто из лидеров и слова плохого не сказал. Девочки из сборной Германии, наоборот, писали во время Олимпиады, что им меня очень не хватает.

— А вы смотрели Олимпийские игры?

— Конечно. Болела за Никиту Трегубова . Он очень остро реагировал на все решения МОК, не хотел ехать в Пхенчхан, говорил: «Нафиг нужны такие Игры — без флага и гимна». Несколько дней подряд разговаривала с ним на эту тему, практически уговаривала. И как хорошо все получилось — отлично выступил за нас всех и вернулся практически национальным героем.

Соревнования девчонок тоже смотрела. Обидно немного. Я была хорошо готова к Олимпиаде. Перед Сочи я просто радовалась, что хотя бы отобралась. Сейчас готовилась осознанно, понимала, что могу показать хороший результат.

— Только по телевизору.

— Что бы вы ему сказали при встрече?

— Я бы его пожалела. Во-первых, я не знаю, кто заставил его все это наговаривать. Может, ему угрожали? Или его семье? Во-вторых, в последнее время слышала много историй о нем от людей, которые знали его лично. Он же больной человек. А на больных не обижаются.

— Пока шли разбирательства, в прессе не раз высказывали опасения, что наши спортсмены задумаются о том, чтобы выступать за другую страну — у вас когда-нибудь были такие мысли?

— Никогда. У меня главные слова написаны на шлеме: «Русский, значит, сильный». И я действительно так думаю. Очень горжусь, что родилась в России и выступаю за нашу страну.