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В администрации Улан-Удэ произошло новое назначение
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В администрации Улан-Удэ произошло новое назначение 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 3 апреля, стало известно, что в мэрии Улан-Удэ новое кадровое назначения. В частности пост заместителя председателя комитета по социальной и молодежной политике — начальника Управления по делам молодежи занял 53-летний Вадим Филиппов. Как сообщает городское управление по информационной политике, до своего назначения он занимал должность консультанта Управления по делам молодежи администрации города.
К своим новым обязанностям чиновник приступил 29 марта.
Известно, что Вадим Филиппов родился 2 ноября 1964 года. Окончил Бурятский государственный педагогический институт, а в 1995 году окончил Дальневосточный кадровый центр, по специальности «Менеджер».
Фото: fas.gov.ru.
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