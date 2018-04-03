В администрации Улан-Удэ произошло новое назначение

Во вторник, 3 апреля, стало известно, что в мэрии Улан-Удэ новое кадровое назначения. В частности пост заместителя председателя комитета по социальной и молодежной политике — начальника Управления по делам молодежи занял 53-летний Вадим Филиппов . Как сообщает городское управление по информационной политике, до своего назначения он занимал должность консультанта Управления по делам молодежи администрации города.

К своим новым обязанностям чиновник приступил 29 марта.

Известно, что Вадим Филиппов родился 2 ноября 1964 года. Окончил Бурятский государственный педагогический институт, а в 1995 году окончил Дальневосточный кадровый центр, по специальности «Менеджер».

Фото: fas.gov.ru.