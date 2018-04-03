Майгуров: Падин и Гросс — сильные тренеры, но были бы эффективнее поодиночке

Вице-президент Международного союза биатлонистов, кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову выделил главные проблемы в женской и мужской сборных России.

«Здесь комплекс причин. Если говорить о кадрах, то мы работаем с тем, которые у нас есть. У нас хорошие кадры, но мы не всегда правильно ими распоряжаемся. Например, назначаем старшего тренера, а в пару к нему даём специалиста, который ему не подходит. Я о Падине и Гроссе. Они оба сильные тренеры, но были бы сильнее и эффективнее поодиночке. В прошлом году я предлагал Падина поставить на женскую команду, а Рикко оставить на мужской, а они бы взяли себе в помощники тех, кого они видят и с кем им было бы комфортно работать по тому или иному направлению. Я говорил об этом на правлении СБР, но оказался в меньшинстве. Большинство склонилось к другому решение. Как член правления, не хочу критиковать коллег, потому что мы все несём коллективную ответственность за наши решения.

Сезон показал, что были допущены методические ошибки. Я считаю, что у ребят и девочек есть конкурентоспособный потенциал. Да, мы не выступали полноценной командой на Олимпийских играх, но было девять этапов Кубка мира с минимальным количеством призовых мест. Андрей Крючков признался, что в работе с Шипулиным ставил эксперимент, который не сработал, хотя должен быть. Падин сказал, что не достигли нужного результата, потому что спортсмены не тренировались дома между сборами. Я с ним совершенно не согласен. Это не могло иметь решающее значение для результата. После сбора надо отдыхать. Если три дня ничего не делать, это только на пользу пойдёт любому спортсмену. На трёхнедельных сборах наши команды и так делают большой объём работы.

Женские тренеры говорили о том, что не было дисциплины в команде. Я считаю дисциплину преобладающим фактором в достижении результата. Она должна быть везде: и в команде, и в офисе. У членов тренерского совета были вопросы, а почему сами тренеры не могли регулировать дисциплину. Об этом много говорилось в прессе, поэтому не хочу углубляться в тему. Добавлю, что я за жёсткую дисциплину в команде", — сказал Майгуров.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.