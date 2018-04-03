Губкинцы приняли участие в VIII Молодежном слете Нефтегазстройпрофсоюза России

Мария Воронина. С 20 по 24 марта состоялся VIII Молодежный слет Нефтегазстройпрофсоюза России. В работе слета, который прошел под девизом «Профсоюз будущего», приняли участие члены студенческой профсоюзной организации Губкинского университета Анна Ильина

Задачей молодежных лидеров стала выработка основных направлений молодежной политики. Специалисты дали свой прогноз развития Нефтегазстройпрофсоюза России на ближайшее десятилетие.

В результате четырех дней работы появилась обновленная редакция концепции молодежной политики, которая будет утверждена на заседании Российского совета профсоюза.

Также для участников слета была приготовлена развлекательная программа: интеллектуальная игра, профсоюзный квест, спортивное мероприятие и вечер пионерии.