Губкинцы приняли участие в VIII Молодежном слете Нефтегазстройпрофсоюза России 

С 20 по 24 марта состоялся VIII Молодежный слет Нефтегазстройпрофсоюза России. В работе слета, который прошел под девизом «Профсоюз будущего», приняли участие члены студенческой профсоюзной организации Губкинского университета Анна Ильина и Мария Воронина.
Задачей молодежных лидеров стала выработка основных направлений молодежной политики. Специалисты дали свой прогноз развития Нефтегазстройпрофсоюза России на ближайшее десятилетие.
В результате четырех дней работы появилась обновленная редакция концепции молодежной политики, которая будет утверждена на заседании Российского совета профсоюза.
Также для участников слета была приготовлена развлекательная программа: интеллектуальная игра, профсоюзный квест, спортивное мероприятие и вечер пионерии.