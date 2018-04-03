Ещё
Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент клуба «Этуаль д'Абодо» Ибрагим Коне заявил, что нападающий Ласина Траоре сменил фамилию и возраст во время выступления за ивурийский «Стад Абиджан» в 2007-2008 годах. По словам Коне, сейчас форварду на самом деле 29 лет, а не 27, и его настоящая фамилия Манене. Траоре в «Этуали д'Абодо» делал свои первые шаги в карьере.
— Это просто не спортивно, именно поэтому я жалуюсь. Мы его тренировали и ничего не получили за это, — сказал Кане в эфире радиостанции RFI. — Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к имеджевым потерям. Я жду, чтобы федерация возместили нам ущерб, иначе я обращусь в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Спорт-Экспресс: последние новости
Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст? Артем Дзюба: "На сборной России будет большое давление на ЧМ-2018, потому что мы в любой момент можем учудить" Миодраг Божович: "Дзюба - специфический человек, он очень много разговаривает и много шутит"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение