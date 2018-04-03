Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст?

Президент клуба «Этуаль д'Абодо» Ибрагим Коне заявил, что нападающий Ласина Траоре сменил фамилию и возраст во время выступления за ивурийский «Стад Абиджан» в 2007-2008 годах. По словам Коне, сейчас форварду на самом деле 29 лет, а не 27, и его настоящая фамилия Манене. Траоре в «Этуали д'Абодо» делал свои первые шаги в карьере.

— Это просто не спортивно, именно поэтому я жалуюсь. Мы его тренировали и ничего не получили за это, — сказал Кане в эфире радиостанции RFI. — Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к имеджевым потерям. Я жду, чтобы федерация возместили нам ущерб, иначе я обращусь в Спортивный арбитражный суд (CAS).