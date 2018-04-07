Герман Зонин: Кто спасет российский футбол? Ну не олигархи же!..

Не будет в России нормального футбола, пока клубы не станут частными. Потому что о результатах команды будет думать не губернатор региона, оплачивающий её содержание из бюджета, а владелец, для которого она в первую очередь бизнес, и ничего, как говорится, личного. В этом уверен президент футбольного ЦСКА предприниматель Евгений Гинер . На днях в Государственной Думе РФ прошло заседание, посвященное финансированию профессионального спорта, в том числе, футбола. На котором Евгений Леннорович и озвучил свою давнюю идею.

Григорий Иванов. Главная её фишка в том, что уже сейчас нужно принять закон о запрете выделять клубам более 25% средств из государственного бюджета. Тогда, мол, бизнесмены «зашевелятся», начнут думать, как достичь успеха — спортивного и финансового. «А когда клуб ничей, это Советский Союз», — был категоричен Гинер. Чем тут же вызвал «огонь на себя». Причем, не депутатов, как можно было бы ожидать, учитывая их отношение к футболу, как к «социально значимому виду спорта», а коллег. Особенно возмущался, по словам очевидцев, президент екатеринбургского «Урала»

— ЦСКА спонсируют госкорпорации, — заявил он. — И что, теперь (если будет принято решение Гинера — авт.) они не смогут быть спонсорами армейцев? А мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Болельщики не могут платить за билет €100. У нас и так ажиотажа пока не наблюдается (на матчах — авт.).

По мнению Григория Викторовича, изменение статуса клубов негативно скажется на российском футболе: «Сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают, что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол».

Частных клубов в России, действительно, не так уж и много. То есть, совсем немного. Можно сказать, наперечет. Таковыми считаются столичный «Спартак» , тот же ЦСКА, а также «Краснодар», «Тосно», «Анжи». Итого — пять. А ещё одиннадцать, образно говоря, сидят на шее бюджета или государственных компаний.

Судьба двух последних из пятерки весьма показательна.

Махачкалинский «Анжи», после передачи в 2011 году 100% его акций предпринимателю и политику Сулейману Керимову , (бесплатно, в обмен на финансовую поддержку), некоторое время блистал на футбольном небосклоне РФ. Только на зарплаты тренерам и футболистам ежегодно уходило у Керимова, объявившего о желании создать «суперклуб», от 30 до 50 млн долларов. В Москву, где команда базировалась (в столице Дагестана она лишь проводила домашние матчи), поехали звезды футбола со всего мира, включая Роберто Карлоса . Чем всё закончилось, известно: потратив — только на игроков! — 234,2 миллиона евро за пять лет, Керимов в 2016 году клуб продал. Хозяином команды стал другой бизнесмен, не такой крутой, и место в турнирной таблице у неё теперь «стабильно невысокое».

Схожая судьба у «Тосно» из Ленинградской области, которое «скакнуло» из региональной лиги в элитный дивизион благодаря финансовым вливаниям некой инвестиционно-девелоперской компании. Ту убедила сделать это местная власть. Что обещала она бизнесменам взамен — тайна. Поговаривают о «своих интересах» главы компании в регионе. Замечено: футбол, спорт в целом в последние годы четко ориентирован на политическую конъюнктуру.

На текущий сезон бюджет «Тосно» был запланирован в объёме 600 млн руб. (по другим данным — 700 млн). С таким в премьер-лиге выжить непросто. И тот не выполняется. Тосненцы, среди которых есть известные игроки, выступавшие за национальную сборную, а, значит, недешевые, недавно даже бастовали из-за невыплаты им зарплаты.

Какой сегодня необходим бюджет футбольному клубу, демонстрирует питерский «Зенит» : 10,8 млрд рублей. Абсолютный лидер по этой части! Для сравнения — у ЦСКА около 4,5 млрд рублей. При этом не зенитовцы, и не армейцы возглавляют турнирную таблицу, а «государственный железнодорожный» «Локомотив», с годовым бюджетом 5,4 млрд рублей.

В Петербурге недавно зашел спор между болельщиками, считать ли «Зенит» частной командой. Большинство сошлось на том, что таковой он точно не является. Ведь её владелец «Газпром» с «дочками» сам на 50% принадлежит государству. И оно платит, не считая! Чего стоит одна передача клубу нового стадиона на Крестовском острове, возведение которого обошлось казне в десятки миллиардов рублей. Условиями концессионного соглашения, «Зенит» получил его в аренду на 49 лет за… 49 рублей. И может теперь эксплуатировать комплекс площадью 288 тысяч кв. м. по своему усмотрению.

Зарплата игроков — отдельная песня. Она в этом клубе зашкаливает до неприличия. Старый анекдот российских футболистов начала 2000-х, «чтоб ты сам играл за 100 тысяч рублей в месяц», для зенитовцев давно не актуален. Теперь там речь идет о миллионах евро.

А что думают специалисты — можно ли считать этот клуб частным?

— Разве что только формально. Ведь, как нам говорят, тратятся на команду средства не государственные, а частных акционеров генерального спонсора, — ответил на звонок «СП» Герман Зонин , заслуженный тренер СССР. Несмотря на почтенный возраст (92 года), Герман Семенович продолжает интересоваться футболом. Он в курсе предложения Евгения Гинера. — Частные футбольные клубы дело хорошее. Тем, в первую очередь, что перестанут брать на футбол из казны. А то ведь что удумали: тратить миллионы баксов на легионеров, которые нередко просто номер отбывают у нас, не отрабатывая затраченные на их покупку суммы.

«СП»: Значит, вы поддерживаете идею президента ЦСКА?

— Я не уверен, что в наших условиях она «сработает». Конечно, если бизнесмен вкладывается в дело, он рассчитывает на прибыль. И, как правило, умеет деньги считать. Но способны ли отечественные футболисты принести её? Тот же «Зенит», например. Который год он не может выйти в финальную пульку Лиги чемпионов, не блистает и в менее престижной Лиге Европе. А четвертое на сегодня место в чемпионате России — это просто позор для миллионеров в бутсах с берегов Невы.

«СП»: — Один из доводов Гинера в пользу частных клубов — тем, кто не выкладывается на поле, не прибавляет в мастерстве, хозяева будут урезать зарплату. Это, уверен он, заставит футболистов больше работать на тренировках, выкладываться в матчах, стало быть, результаты будут улучшаться, в том числе, на международной арене…

— И сейчас наказывают рублем, или какой они там валютой выплачивают. А толку? Не в этом дело. Классного футбола не будет у нас до тех пор, пока в российском футболе правят бал залетные спецы. Чего добился Керимов, пригласивший в «Анжи» чуть ли не всю сборную мира? Или вот Роберто Манчини . Президент «Зенита» Фурсенко так мечтал о нем, такие с ним прогнозировал успехи команды. А что имеем? Миллионы на ветер!

«СП»: — В Питере поговаривают, что Манчини уже одной ногой в другой — европейской — команде. Потому в «Зените» просто дорабатывает. Отсюда и невпечатляющие результаты.

— Я тоже об этом слышал. Вот вам и ответ на все ваши вопросы о «частных» российских клубах. То, что наш футбол нуждается в реорганизации, сомнений нет. Но обдуманной, с учетом российской специфики. А то переняли у Европы осенне-зимнюю модель внутреннего чемпионата, а теперь жалуемся, что стадионы полупустые. Да кому ж охота дубеть на морозе, глядя на тот, как такие же задубевшие игроки возят по полю, не пойми что…

О том, что бюджетные затраты на профессиональный спорт необходимо снижать, говорят у нас давно. Помнится, президент РФ Владимир Путин , выступая осенью 2016 года на Международном спортивном форуме, убеждал: «Профессионалы могут и должны зарабатывать сами… Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт… Я прошу правительство проанализировать эти затраты и сделать соответствующие предложения». И что же правительство — сделало выводы? Внесла какие-то дельные предложения? Неведомо.

А недавно, уже в текущем году, на заседании Госсовета президент РФ вроде как пошел на попятную, назвав футбол «нашим социальным проектом», и попросив «очень осторожно отнестись к возможным реформированиям в клубах». Получается, освобождать бюджет от трат на команды никто не собирается?

— Всё дело в том, что отечественный футбол весьма неоднороден, — вступает в разговор Марк Рубин, заслуженный тренер РФ, среди воспитанников которого немало известных мастеров, в частности, Владислав Радимов . — В чемпионате страны три лиги. Низшие представлены областными командами. В их регионах кроме как футбола да ещё иногда театра других зрелищ у людей нет. И бизнес там совсем иного масштаба, чем в столице. Нет у него возможности содержать клуб. Или они очень малы. Все надежды только на бюджет. Думаю, это имел в виду Владимир Путин.

«СП»: — Почему не пойти давно проверенным Европой путем: отменой или существенным снижением налогов для тех компаний, которые готовы финансировать футбольные клубы, в какой бы лиги те не выступали?

— Хороший вопрос. Его не один год, нет, даже десятилетие, задают и себе, и власти предприниматели. Такой закон давно назрел. И не только в отношении футбола, но и всех других видов спорта. И особенно детского спорта. Чтобы вырастить классного футболиста, необходимы классные тренеры. А откуда им взяться, если детские зарплаты у специалистов спортшкол едва дотягивают до средней по региону. А более-менее способный игрок, получив приглашение в статусную команду, а с ним и зарплату, которая большинству россиян и не снилась, перестает расти. Зачем, в самом деле, тренироваться до седьмого пота, если предел мечтаний — полный карман денег — уже достигнут? Вот и получается, что процветают у нас (в смысле финансов) лишь несколько олигархических команд. Их цель проста: «подписать» главных тренеров «с именем», игроков со статусом, а там — как получится.

«СП»: — Ну, вот и надо «отстегнуть» их от казны!

— Тогда вообще можем без футбола остаться. Неоткуда будет «футбольному бизнесу» воровать деньги…

Хотелось узнать мнение о частных футбольных командах у самих футболистов. У нас ведь немало тех, кто поиграл за границей. Есть с чем сравнить. Позвонила некоторым из зенитовцев, армейцев, спартаковцев разных лет. Четверо из десяти звонок проигнорировали. Трое сослались на «страшную занятость». Ещё двое сказали, что для них «вопрос не актуальный». И только десятый, лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), заслуженный мастер спорта Александр Кержаков попытался осмыслить «заданную тему».

— Сказать по правде, я никогда особо не вникал в чисто организационную структуру тех клубов, за которые выступал, — сказал Александр. — И в «Зените», и в «Севилье», в столичном «Динамо» и в «Цюрихе» старался честно делать свою работу, а не лезть, куда не просят.

«СП»: — Но вы не могли не знать про ту же испанскую «Севилью» — частная она или, может быть, государственно-частного партнерства?

— А зачем мне это знать? Зарплату получал исправно… С историей тех клубов, где играл, знаком, конечно. Мне кажется, в каждой стране всё должно быть по-своему, исходя из национальных традиций, но с учетом новых веяний. А повторять за кем-то, копировать систему — это не совсем правильно.

«СП»: — В прошлом году вы завершили карьеру игрока. Сейчас работаете старшим тренером юношеской сборной РФ (до 17 лет). Есть идеи, связанные с организаций внутреннего чемпионата, клубной работы?

— Я ещё только осваиваюсь на новой должности (назначение состоялось 15 марта — авт.). Точно знаю одно: российский футбол должен развиваться. Если создание частных клубов пойдет ему на пользу — значит, они должны быть. Проверять нужно делом.

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