Культурный центр «Вдохновение» приглашает отметить День российской анимации

7 апреля в 16:00 Культурный центр «Вдохновение» в рамках проекта «Москва Анимационная» приглашает на показ мультфильмов от ведущих российских студий анимации. Проект приурочен ко Дню российской анимации. Вход на мероприятие свободный.

Культурный центр «Вдохновение» продолжает показ лучших работ российской анимации в рамках проекта «Москва Анимационная». В апреле состоится праздничный показ, приуроченный ко Дню российской анимации. Культурный центр «Вдохновение» и «Москва Анимационная» предлагают гостям погрузиться в мир увлекательных приключений, посмотреть новинки российской анимации и узнать о процессе создания мультфильмов. Свои работы представят известные студии: «Союзмультфильм», «Анимос», «Татармультфильм» и «Пилот».

Список мультфильмов, представленных в программе:

«Хвосты», Татармультфильм, 8 мин.

Партнер показа — проект «Москва Анимационная».

Программа пройдет 7 апреля в фойе первого этажа Культурного центра «Вдохновение» с 16:00 до 17:00.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/694199/

Программа ориентирована на зрителей в возрасте от 6 лет.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.