Определены победители акции «Стань селфи-капитаном сборной России»

В первый день весны 2018 года интернет-портал «Чемпионат» совместно с ООО «Мон'дэлис Русь» запустил суперконкурс для болельщиков «Стань селфи-капитаном сборной России по футболу». Для участия в нём нужно было приобрести товары торговых марок Alpen Gold, Tuc, Oreo, Halls и Dirol в сети магазинов «Дикси» на сумму от 150 рублей и зарегистрировать чеки на сайте www.промо2018.рф.

Каждую неделю среди участников акции разыгрывались смартфоны, брендированные мячи и кружки. Ну а главным призом конкурса станет встреча с игроками сборной России по футболу в специальной селфи-зоне. Авиабилет до места проведения игры и обратно, проживание в отеле и трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно включены в подарочный комплект.

Рады объявить имена победителей акции. Сертификаты на встречу с футболистами сборной России в специальной селфи-зоне достаются Дмитрию Дёмину , Кристине Ковальской и Елене Костиной

Полный перечень призёров проекта, а также информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке получения призов можно узнать на сайте www.промо2018.рф.