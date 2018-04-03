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Определены победители акции «Стань селфи-капитаном сборной России»
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Определены победители акции «Стань селфи-капитаном сборной России» 

Чемпионат.com 1 час назад
В первый день весны 2018 года интернет-портал «Чемпионат» совместно с ООО «Мон'дэлис Русь» запустил суперконкурс для болельщиков «Стань селфи-капитаном сборной России по футболу». Для участия в нём нужно было приобрести товары торговых марок Alpen Gold, Tuc, Oreo, Halls и Dirol в сети магазинов «Дикси» на сумму от 150 рублей и зарегистрировать чеки на сайте www.промо2018.рф.
Каждую неделю среди участников акции разыгрывались смартфоны, брендированные мячи и кружки. Ну а главным призом конкурса станет встреча с игроками сборной России по футболу в специальной селфи-зоне. Авиабилет до места проведения игры и обратно, проживание в отеле и трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно включены в подарочный комплект.
Рады объявить имена победителей акции. Сертификаты на встречу с футболистами сборной России в специальной селфи-зоне достаются Дмитрию Дёмину, Кристине Ковальской и Елене Костиной.
Полный перечень призёров проекта, а также информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке получения призов можно узнать на сайте www.промо2018.рф.
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