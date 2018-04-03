Генпрокуратура ФРГ сообщила о значительном росте числа расследований о терроризме 

Генеральная прокуратура Германии сообщила о возбуждении 400 предварительных расследований по делам о терроризме за первые три месяца с начала 2018 года, передаёт dpa. Как отмечает издание ZDF, в 2017 году всего было зарегистрировано 1210 расследований, из которых 1031 касалось терроризма.
При этом в 2016 году было всего 200 расследований о терроризме.
По словам представителя ведомства, также произошло увеличение количества расследований по делам группировки Курдская рабочая партия, запрещённой в Германии.
Ранее полиция Британии заявила о рекордном числе задержаний по подозрению в терроризме.