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«Часть секретного рецепта»: аргентинец нашел дохлую мышь на дне бутылки Coca-Cola
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«Часть секретного рецепта»: аргентинец нашел дохлую мышь на дне бутылки Coca-Cola 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заметив странный объект в газировке, молодой человек решил снять процесс вскрытия бутылки на видео.
Аргентинец по имени Диего Перея опубликовал видео, на котором запечатлена бутылка газированного напитка Coca-Cola, внутри которой находится мертвая мышь. Видео, которое не стоит смотреть во время еды, публикует Daily Mail.
Молодой человек приобрел бутылку напитка, но перед употреблением заметил в ней нечто странное. Заподозрив неладное, аргентинец достал камеру и заснял весь процесс распечатывания бутылка на видео.
Его худшие подозрения подтвердились — в газировке действительно находилась дохлая мышь. Видео получило вирусную популярность в Сети. За несколько дней оно собрало десятки тысяч просмотров, сотни репостов и множество эмоциональных комментариев.
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