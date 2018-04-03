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Пресс-секретарь президента ОКР приедет на Сахалинский медиафорум
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Пресс-секретарь президента ОКР приедет на Сахалинский медиафорум 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов посетит Сахалин в рамках Первого международного МедиаФорума российских островов. На предстоящем мероприятии будет работать секция, предназначенная для спортивных журналистов. Сахалинские журналисты смогут использовать полученную информацию при подготовке к Первым международным спортивным зимним играм «Дети Азии».
«Такие мероприятия, как МедиаФорум, дают полное представление о том, что происходит в медиапространстве нашей огромной страны: актуальные события, темы, форматы. Посещать региональные форумы крайне важно, это помогает правильно выстроить коммуникации с региональными СМИ. К тому же, Сахалин готовится к масштабному спортивному событию — Первым международным спортивным зимним играм «Дети Азии», — отметил Константин Выборнов.
Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в мероприятии бесплатное.
Справка:
Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине в 2019 году. На соревновании будут представлены восемь видов спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. Предположительно 1979 участников из 27 стран съедутся на игры «Дети Азии» и задействуют более 600 квалифицированных судей.
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