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Золото и бронза чемпионата мира по танцам в Челябинске достались россиянам
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Золото и бронза чемпионата мира по танцам в Челябинске достались россиянам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Представители России стали обладателями золотых и бронзовых медалей Чемпионата мира по секвею (латиноамериканская программа), который состоялся в Челябинске 8 апреля, сообщают организаторы.
По итогам соревнований первое место заняли Александр Шмонин и Мария Шмонина, второе — пара из Италии Даниэль Сардженти и Ульяна Фоменко, третье — Денис Киктенко и Галина Акопян. Четвёртое и пятое места достались танцорам из Румынии и Италии соответственно, а на шестой строчке оказалась ещё одна российская пара — Андрей Ларин и Виктория Есатия.
Напомним, днём ранее в Челябинске состоялся танцевальный чемпионат мира в европейской программе, на верхнюю ступеньку пьедестала поднялись танцоры из Литвы, а россияне заняли пятое и шестое места.
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