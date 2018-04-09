Золото и бронза чемпионата мира по танцам в Челябинске достались россиянам

Представители России стали обладателями золотых и бронзовых медалей Чемпионата мира по секвею (латиноамериканская программа), который состоялся в Челябинске 8 апреля, сообщают организаторы.

По итогам соревнований первое место заняли Александр Шмонин и Мария Шмонина, второе — пара из Италии Даниэль Сардженти и Ульяна Фоменко, третье — Денис Киктенко и Галина Акопян. Четвёртое и пятое места достались танцорам из Румынии и Италии соответственно, а на шестой строчке оказалась ещё одна российская пара — Андрей Ларин и Виктория Есатия.

Напомним, днём ранее в Челябинске состоялся танцевальный чемпионат мира в европейской программе, на верхнюю ступеньку пьедестала поднялись танцоры из Литвы, а россияне заняли пятое и шестое места.