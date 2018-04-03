Тренер «Сент-Луиса» прокомментировал стычку Тарасенко и Овечкина

"Знаю, что Володя очень мотивирован на подобные матчи. Всегда есть фактор гордости, когда один русский игрок играет против другого русского. Мы все понимаем, кто такой Овечкин, насколько он успешен, поэтому, конечно, этот парень является для Тарасенко вызовом", — цитирует Йео St. Louis Post-Dispatch.

Ранее сообщалось, что шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона».