Тренер «Сент-Луиса» прокомментировал стычку Тарасенко и Овечкина 

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением о стычке форварда команды Владимира Тарасенко и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает ТАСС.
"Знаю, что Володя очень мотивирован на подобные матчи. Всегда есть фактор гордости, когда один русский игрок играет против другого русского. Мы все понимаем, кто такой Овечкин, насколько он успешен, поэтому, конечно, этот парень является для Тарасенко вызовом", — цитирует Йео St. Louis Post-Dispatch.
Ранее сообщалось, что шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона».