Областные власти считают, что депутаты должны быть хорошими и разными. «Необходимо, чтобы в рядах парламента были представители максимально разных групп населения, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. — В областной парламент должны войти и те, кто имеет опыт работы на муниципальном уровне».
«Единая Россия»: высокий старт и праймериз
На прошлой неделе состоялось заседание регионального политсовета «Единой России», на котором обсуждалось предварительное голосование (праймериз) перед выборами в ЗС РО. «Сегодня дается старт неофициальному этапу предвыборной кампании, — рассказал секретарь регионального отделения ЕР Александр Ищенко. — Само внутрипартийное голосование пройдет в июне. Партия начинает процедуру предварительного голосования в сложных условиях: только что закончилась большая избирательная кампания — выборы президента. Получается, избиратель узнает, что в сентябре новые выборы. „Единая Россия“, начиная с 2015 года, проводит предварительное голосование по открытой системе: мы даем возможность любому человеку выдвинуть свою кандидатуру. Впервые в этом году по этой системе пройдет голосование в Ростовской области. В результате мы сможем получить обновленный состав донского парламента».
Теоретически подать документы для участия в праймериз смогут как непосредственно члены «Единой России», так и беспартийные. При условии соблюдения ключевых требований — не иметь судимостей и не владеть зарубежными счетами.
Гонка остальных партий
Однако не все партии начали готовиться к выборам в законодательное собрание. В ЛДПР, к примеру, на все вопросы корреспондента «ФедералПресс» ответили кратко: «Ожидайте регистрации кандидатов».
А вот эсеры к осенним выборам уже начали разрабатывать план действий. «Подготовка к выборам в ЗС началась, у нас уже создан штаб, разрабатываем план и концепцию кампании, готовим наблюдателей, — рассказал редакции депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции партии „Справедливая Россия“ Михаил Емельянов. — Праймериз у нас не будет. Считаю, что это совершенно инородная вещь для российской политики».
В КПРФ также полагают, что праймериз ведет к «американизации страны». «Мы партия, которая постоянно участвует во всех движениях, в том числе выборных, — отметил руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов. — У нас есть готовые профессионалы, способные руководить. Огромные ресурсы тратятся на подготовку выборов, на их проведение, а промышленностью и другими насущными проблемами не занимаемся».
«Яблоко» будет участвовать в выборах в законодательное собрание, — рассказала член регионального совета партии Мария Кривенко. — Пока рано говорить о том, сколько человек будет от нас выдвигаться. Но мы будем стараться закрывать округа по максимуму».
Кому не светит
«Для «Единой России» праймериз — это единственный вариант, потому что существует переизбыток кандидатов. Для других партий — это не принципиально, у них, наоборот, кандидатов не хватает. Я считаю, что состав ЗС может измениться в худшую сторону: у КПРФ, например, есть некоторые проблемы. Думаю, депутатов от «Единой России» будет не меньше точно, возможно в ЗС сможет пройти «Партия Роста» и ЛДПР», — считает политолог Дмитрий Абросимов.
«У «Единой России» и так подавляющее большинство в законодательном собрании, поэтому я бы не стал говорить, что она в новом созыве увеличит свое представительство, — считает политтехнолог Сергей Смирнов. — С одной стороны, единороссы не смогут впрямую использовать успех Владимира Путина на прошедших выборах, поскольку он участвовал в них как самовыдвиженец. Но с другой — все кандидаты от оппозиционных партий на этих выборах или ухудшили свои предыдущие результаты (результаты своих однопартийцев), или просто набрали мизерное количество голосов. Поэтому КПРФ и, может быть, даже «Справедливая Россия» проведут по несколько депутатов в областной парламент. А вот остальным оппозиционным партиям, как старым, так и новым (например, проанонсированной партии Собчак — Гудкова), на этих выборах ничего «не светит». При этом персональный состав депутатского корпуса может сильно обновиться, возможно, даже наполовину. Но окончательный расклад станет известен после завершения праймериз «Единой России».