Партии те же, кандидаты — новые. На Дону готовятся по осени штурмовать заксобрание

Областные власти считают, что депутаты должны быть хорошими и разными. «Необходимо, чтобы в рядах парламента были представители максимально разных групп населения, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев . — В областной парламент должны войти и те, кто имеет опыт работы на муниципальном уровне».

На прошлой неделе состоялось заседание регионального политсовета «Единой России», на котором обсуждалось предварительное голосование (праймериз) перед выборами в ЗС РО. «Сегодня дается старт неофициальному этапу предвыборной кампании, — рассказал секретарь регионального отделения ЕР Александр Ищенко . — Само внутрипартийное голосование пройдет в июне. Партия начинает процедуру предварительного голосования в сложных условиях: только что закончилась большая избирательная кампания — выборы президента. Получается, избиратель узнает, что в сентябре новые выборы. „Единая Россия“, начиная с 2015 года, проводит предварительное голосование по открытой системе: мы даем возможность любому человеку выдвинуть свою кандидатуру. Впервые в этом году по этой системе пройдет голосование в Ростовской области. В результате мы сможем получить обновленный состав донского парламента».

Теоретически подать документы для участия в праймериз смогут как непосредственно члены «Единой России», так и беспартийные. При условии соблюдения ключевых требований — не иметь судимостей и не владеть зарубежными счетами.

Гонка остальных партий

Однако не все партии начали готовиться к выборам в законодательное собрание. В ЛДПР , к примеру, на все вопросы корреспондента «ФедералПресс» ответили кратко: «Ожидайте регистрации кандидатов».

А вот эсеры к осенним выборам уже начали разрабатывать план действий. «Подготовка к выборам в ЗС началась, у нас уже создан штаб, разрабатываем план и концепцию кампании, готовим наблюдателей, — рассказал редакции депутат Госдумы , первый заместитель руководителя фракции партии „Справедливая Россия“ Михаил Емельянов . — Праймериз у нас не будет. Считаю, что это совершенно инородная вещь для российской политики».

КПРФ также полагают, что праймериз ведет к «американизации страны». «Мы партия, которая постоянно участвует во всех движениях, в том числе выборных, — отметил руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов . — У нас есть готовые профессионалы, способные руководить. Огромные ресурсы тратятся на подготовку выборов, на их проведение, а промышленностью и другими насущными проблемами не занимаемся».

«Яблоко» будет участвовать в выборах в законодательное собрание, — рассказала член регионального совета партии Мария Кривенко. — Пока рано говорить о том, сколько человек будет от нас выдвигаться. Но мы будем стараться закрывать округа по максимуму».

Кому не светит

«Для «Единой России» праймериз — это единственный вариант, потому что существует переизбыток кандидатов. Для других партий — это не принципиально, у них, наоборот, кандидатов не хватает. Я считаю, что состав ЗС может измениться в худшую сторону: у КПРФ, например, есть некоторые проблемы. Думаю, депутатов от «Единой России» будет не меньше точно, возможно в ЗС сможет пройти «Партия Роста» и ЛДПР», — считает политолог Дмитрий Абросимов.